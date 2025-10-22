CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan Barış Alper'e gelen tepkilere yanıt!

Okan Buruk'tan Barış Alper'e gelen tepkilere yanıt!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde 3-1 kazandıkları Bodo/Glimt maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Buruk, taraftarların Barış Alper Yılmaz'a gösterdiği tepkilerle ilgili de konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 22:47 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 23:00
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okan Buruk'tan Barış Alper'e gelen tepkilere yanıt!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçında sahasında ağırladığı Bodo/Glimt'i 3-1'lik skorla mağlup ederek üçüncü maçında ikinci galibiyetini aldı.

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü, Barış Alper Yılmaz'a oyundan çıkarken sarı kırmızılı taraftarların gösterdiği tepkiyle ilgili de konuştu.

"DAHA ÇOK DESTEK..."

"Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Hepsi muhteşemdi bugün" diyen Buruk, Barış Alper'in ıslıklanmasıyla ilgili ise "Oyuncularım girip çıkarken oyuncularımın daha çok desteğe ihtiyacı olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bütün oyuncularımız çok değerli. Onları iyi günde, kötü günde destekleyelim. Barış Alper Yılmaz'a gösterilen tepkiyi anlamak zor. Bu oyuncular her şeylerini vererek mücadele ediyorlar. Oyuncularımız bizim için çok önemli. Galip durumdayken, buna anlam vermek zor oluyor" ifadelerini kullandı.

G.Saray taraftarından Barış Alper'e şok tepki! Devamını Oku BUNU DA OKU
Okan Buruk Bodo/Glimt zaferini değerlendirdi! Devamını Oku BUNU DA OKU
G.Saray'ın kasası doldu! Devamını Oku BUNU DA OKU

REKLAM - İdefix
G.Saray'dan evinde dev zafer!
DİĞER
5 milyon ödüllü yarışmada kıyasıya mücadele! 'Kim Milyoner Olmak İster?' ödül dağıtmaya doymuyor
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze üçüncü durak Umman | İki ülkeyle 8 anlaşma imzalandı
F.Bahçe'den Ederson kararı! Devre arasında...
Aslan zirveye yaklaştı! İşte Şampiyonlar Ligi puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Performansımın iyi olduğunu söyleyebilirim" "Performansımın iyi olduğunu söyleyebilirim" 22:54
"2019 yılından sonra kafa golü attım" "2019 yılından sonra kafa golü attım" 22:51
Knutsen: Şampiyonlar Ligi’nde seviye... Knutsen: Şampiyonlar Ligi’nde seviye... 22:49
Gabriel Paulista'dan takım vurgusu Gabriel Paulista'dan takım vurgusu 22:48
Buruk'tan Barış Alper tepkilerine yanıt! Buruk'tan Barış Alper tepkilerine yanıt! 22:47
Aslan zirveye yaklaştı! İşte Şampiyonlar Ligi puan durumu Aslan zirveye yaklaştı! İşte Şampiyonlar Ligi puan durumu 22:43
Daha Eski
Derbide kazanan VakıfBank! Derbide kazanan VakıfBank! 22:42
F.Bahçe Opet'ten 3'te 3! F.Bahçe Opet'ten 3'te 3! 22:40
Sergen Yalçın: Her şeyin farkındayız Sergen Yalçın: Her şeyin farkındayız 22:37
Devler Ligi'nde Osimhen'in gecesi Devler Ligi'nde Osimhen'in gecesi 22:30
Yunus Akgün'den taraftar itirafı! "Maçtan çıkınca bile..." Yunus Akgün'den taraftar itirafı! "Maçtan çıkınca bile..." 22:21
İşte G.Saray'ın kalan maçları İşte G.Saray'ın kalan maçları 22:11