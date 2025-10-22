Okan Buruk'tan Barış Alper'e gelen tepkilere yanıt!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçında sahasında ağırladığı Bodo/Glimt'i 3-1'lik skorla mağlup ederek üçüncü maçında ikinci galibiyetini aldı.

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü, Barış Alper Yılmaz'a oyundan çıkarken sarı kırmızılı taraftarların gösterdiği tepkiyle ilgili de konuştu.

"DAHA ÇOK DESTEK..."

"Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Hepsi muhteşemdi bugün" diyen Buruk, Barış Alper'in ıslıklanmasıyla ilgili ise "Oyuncularım girip çıkarken oyuncularımın daha çok desteğe ihtiyacı olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bütün oyuncularımız çok değerli. Onları iyi günde, kötü günde destekleyelim. Barış Alper Yılmaz'a gösterilen tepkiyi anlamak zor. Bu oyuncular her şeylerini vererek mücadele ediyorlar. Oyuncularımız bizim için çok önemli. Galip durumdayken, buna anlam vermek zor oluyor" ifadelerini kullandı.