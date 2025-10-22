CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

Galatasaray kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Galatasaray konuk ettiği Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sarı kırmızılıların RAMS Park'ta rakibini mağlup etmesiyle birlikte ülke puanımız güncellendi. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin son durumu...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 21:58 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 22:14
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Bodo Glimt'i 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Galatasaray kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

Sarı kırmızılıların 3-1'lik galibiyeti sonrası UEFA ülke puanımız güncellendi. İşte UEFA'nın güncel puan durumu...

Galatasaray kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

1- İNGİLTERE: 98.227

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

2- İTALYA: 87.088

Galatasaray kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

3- İSPANYA: 81.453

Galatasaray kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

4- ALMANYA: 77.545

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

5- FRANSA: 70.677

Galatasaray kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

6- HOLLANDA: 62.700

Galatasaray kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

7- PORTEKİZ: 59.466

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Performansımın iyi olduğunu söyleyebilirim" "Performansımın iyi olduğunu söyleyebilirim" 22:54
"2019 yılından sonra kafa golü attım" "2019 yılından sonra kafa golü attım" 22:51
Knutsen: Şampiyonlar Ligi’nde seviye... Knutsen: Şampiyonlar Ligi’nde seviye... 22:49
Gabriel Paulista'dan takım vurgusu Gabriel Paulista'dan takım vurgusu 22:48
Buruk'tan Barış Alper tepkilerine yanıt! Buruk'tan Barış Alper tepkilerine yanıt! 22:47
Aslan zirveye yaklaştı! İşte Şampiyonlar Ligi puan durumu Aslan zirveye yaklaştı! İşte Şampiyonlar Ligi puan durumu 22:43
Daha Eski
Derbide kazanan VakıfBank! Derbide kazanan VakıfBank! 22:42
F.Bahçe Opet'ten 3'te 3! F.Bahçe Opet'ten 3'te 3! 22:40
Sergen Yalçın: Her şeyin farkındayız Sergen Yalçın: Her şeyin farkındayız 22:37
Devler Ligi'nde Osimhen'in gecesi Devler Ligi'nde Osimhen'in gecesi 22:30
Yunus Akgün'den taraftar itirafı! "Maçtan çıkınca bile..." Yunus Akgün'den taraftar itirafı! "Maçtan çıkınca bile..." 22:21
İşte G.Saray'ın kalan maçları İşte G.Saray'ın kalan maçları 22:11