Galatasaray kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Galatasaray konuk ettiği Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sarı kırmızılıların RAMS Park'ta rakibini mağlup etmesiyle birlikte ülke puanımız güncellendi. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin son durumu...
Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 21:58Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 22:14
