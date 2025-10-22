CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'den taraftar itirafı! "Maçtan çıkınca bile..."

GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'den taraftar itirafı! "Maçtan çıkınca bile..."

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta maçında evinde Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılarda Yunus Akgün maçın ardından galibiyeti değerlendirdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba 22:21
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'den taraftar itirafı! "Maçtan çıkınca bile..."

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 yendi. Mücadelenin ardından sarı kırmızılılarda Yunus Akgün açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Sahada her zaman elimden geleni yapıyorum. Taraftarımızı kutluyorum. 6 puan yaptık, çok iyi gidiyoruz. Hedefimiz ilk 8 ama ne olacağını bilmiyoruz. Her maç çok zor. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi gidiyoruz. Maçtan çıkınca bile kulaklarımız ağrıyordu. Maç maç devam edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde her maç zor, Ajax'a kazanmak için gideceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde taraftarlarımızın beklentisi var, hedefimiz yüksek. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz."

REKLAM - İdefix
G.Saray'dan evinde dev zafer!
DİĞER
5 milyon ödüllü yarışmada kıyasıya mücadele! 'Kim Milyoner Olmak İster?' ödül dağıtmaya doymuyor
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıktı! Ana gündemi Gazze üçüncü durak Umman | İki ülkeyle 8 anlaşma imzalandı
Knutsen: Kulak tıkaçları işe yaramadı!
F.Bahçe'den Ederson kararı! Devre arasında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Performansımın iyi olduğunu söyleyebilirim" "Performansımın iyi olduğunu söyleyebilirim" 22:54
"2019 yılından sonra kafa golü attım" "2019 yılından sonra kafa golü attım" 22:51
Knutsen: Şampiyonlar Ligi’nde seviye... Knutsen: Şampiyonlar Ligi’nde seviye... 22:49
Gabriel Paulista'dan takım vurgusu Gabriel Paulista'dan takım vurgusu 22:48
Buruk'tan Barış Alper tepkilerine yanıt! Buruk'tan Barış Alper tepkilerine yanıt! 22:47
Aslan zirveye yaklaştı! İşte Şampiyonlar Ligi puan durumu Aslan zirveye yaklaştı! İşte Şampiyonlar Ligi puan durumu 22:43
Daha Eski
Derbide kazanan VakıfBank! Derbide kazanan VakıfBank! 22:42
F.Bahçe Opet'ten 3'te 3! F.Bahçe Opet'ten 3'te 3! 22:40
Sergen Yalçın: Her şeyin farkındayız Sergen Yalçın: Her şeyin farkındayız 22:37
Devler Ligi'nde Osimhen'in gecesi Devler Ligi'nde Osimhen'in gecesi 22:30
Yunus Akgün'den taraftar itirafı! "Maçtan çıkınca bile..." Yunus Akgün'den taraftar itirafı! "Maçtan çıkınca bile..." 22:21
İşte G.Saray'ın kalan maçları İşte G.Saray'ın kalan maçları 22:11