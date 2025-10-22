Galatasaray-Bodo/Glimt MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray-Bodo/Glimt maçı hangi kanalda yayınlanacak? GS maçı şifresiz nasıl ve nereden izlenir?

Galatasaray-Bodo/Glimt maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray, sahasında Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Liverpool galibiyetiyle moral depolayan sarı-kırmızılılar, bu kez taraftarı önünde üst üste ikinci zaferini almanın peşinde. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sahaya çıkacak olan Galatasaray, hem etkili oyununu sürdürmek hem de ligdeki iddiasını güçlendirmek istiyor. Kritik mücadele öncesi ilk 11'ler de belli oldu. Peki, Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY-BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Galatasaray-Bodo/Glimt maçı 22 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak.

GALATASARAY-BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Bodo/Glimt maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-BODO/GLIMT MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Abdülkerim, Davinson, Sallai, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Björtuft, Aleesami, Björkan, Evjen, Berg, Fet, Auklend, Hauge, Hogh

İLKAY GÜNDOĞAN'DAN SAKATLIK ŞOKU!

Galatasaray'da kritik maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılarda mücadele öncesi son antrenmanı tamamlayamayan İlkay Gündoğan'ın ağrılarının sürdüğü aktarıldı. Tecrübeli isim Bodo/Glimt maçında forma giyemeyecek.

CİMBOM'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Liverpool'u 1-0 mağlup ederek tarihe geçen Galatasaray, Bodo/Glimt maçında da 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. RAMS Park'ta oynanacak mücadede hata yapmak istemeyen Cimbom, ligi ilk 24'te bitirmek için kritik virajı galibiyetle atlatmayı hedefliyor.

"BİZİM İÇİN GALİBİYET ÇOK DEĞERLİ OLACAK"

Şampiyonlar Ligi maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:

Frankfurt'ta istediğimiz sonucu alamamıştık. Liverpool maçıyla birlikte ne kadar iddialı ve ne kadar istekli olduğumuzu net bir şekilde gösterdik. Taraftarımızla birlikte oynadığımız oyun, konsantrasyonumuz çok yüksekti. Yarın da aynı şekilde bunu sahaya koymak istiyoruz. Bizim için galibiyet ve 6 puana gelmek çok değerli olacak.

"BÜTÜN SORUMLULUĞU ÜZERİMDE HİSSEDİYORUM"

Abdülkerim Bardakcı ise şöyle konuştu:

Mental ve fizik olarak buna her türlü hazırdım. Hocamıza da teşekkür ediyorum beni ikinci kaptan olarak gördü. Bütün sorumluluğu üzerimde hissediyorum. Galatasaray kaptanı olabilmek çok büyük bir sorumluluk. Her yerde de bunu taşıyacağım.

"BURADA BULUNMAK ÇOK GÜZEL"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'in teknik direktörü Kjetil Knutsen, güçlü bir takıma karşı zorlu bir maç oynayacaklarını söyledi. Norveçli teknik adam, maçın yapılacağı RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu:

Burada bulunmak çok güzel. Çok güzel bir stadyumdayız. Ancak Bodo için önemli olan iyi bir maç oynamak. Sonuç ne olursa olsun çok iyi ve güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Onların hem oyuncuları hem de antrenörleri çok güçlü. Güzel bir performans görmek ve kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz. Rakibe veya başka faktörlere değil kendimize odaklanıyoruz ama çok güçlü bir takıma karşı oynayacağımızın farkındayız.

LEROY SANE DİKKAT ÇEKİYOR

Milli ara sonrası oynanan Süper Lig maçında RAMS Başakşehir filelerini 2 defa sarsan Leroy Sane, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Zorlu deplasmanda 3 puanın mimarlarından biri olan Sane'nin performansı futbolseverler tarafından merak ediliyor.

BODO/GLIMT İLE İLK RANDEVU

Galatasaray, 1956'dan beri mücadele ettiği Avrupa kupalarında ilk kez Bodo/Glimt ile eşleşti. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA organizasyonlarında daha önce Norveç temsilcileri Rosenborg, Tromsö ve Molde ile karşılaştı. Yarın konuk edeceği Bodo/Glimt, Galatasaray'ın mücadele edeceği dördüncü Norveç takımı olacak.

OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ

Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 28 karşılaşma oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 16, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı mücadelelerin 11'ini kazanırken, 9'unu ise kaybetti. 8 müsabaka da berabere tamamlandı.

DEVLER LİGİ'NDE 18. SEZON

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez mücadele ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 17 kez boy gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katıldı. Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Sarı-kırmızılılar, 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında ise elemelerde takıldı. "Cimbom", 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan mücadele etti. Galatasaray, bu sezon da doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 36 takımlı lig formatında yarışıyor.

160. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 160. kez sahne alacak. UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 124 kez mücadele etti. Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 42 galibiyet, 39 beraberlik ve 78 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 166 kez sarsan "Cimbom" kalesinde 268 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan Galatasaray, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.

ALİ SAMİ YEN'DE 20 MAÇTA 3 MAĞLUBİYET

Galatasaray'ın UEFA organizasyonlarında iç sahada yaptığı son 20 müsabakanın 17'sinde bileği bükülmedi. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 8'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 12'si UEFA Avrupa Ligi olmak üzere yaptığı 20 maçta, 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Sahasındaki son 6 Avrupa maçını kaybetmeyen Galatasaray, 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Bu müsabakaların 19'unda gol atmayı başaran Galatasaray, rakip fileleri 39 kez sarstı. Dört maçta kalesini gole kapatabilen sarı-kırmızılı ekip, rakiplerinin 30 golünü engelleyemedi.

BODO/GLIMT'İN TÜRK TAKIMLARINA KARŞI KARNESİ

Norveç temsilcisi, Türk takımlarıyla yaptığı 7 maçta üçer galibiyet ve yenilgi yaşarken, 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bodo/Glimt, UEFA organizasyonlarında daha önce Trabzonspor ile 2, Beşiktaş ile 5 maç yaptı. Sarı-siyahlılar, bordo-mavililerle maçlarını 2-1 ve 3-1'lik skorlarla kaybetti. Beşiktaş'a karşı ilk 2 maçında 1-1 beraberlik ve 1-0'lık yenilgi yaşayan Bodo/Glimt, sonraki 3 müsabakayı 3-1 ve 2-1 (2) kazandı.

NORVEÇ LİGİ'NDE 2. SIRADA

Norveç Ligi'nde 1 maçı eksik olan Bodo/Glimt, 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 55 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-siyahlılar, ligde son olarak Sarpsborg'u deplasmanda 5-2 yendi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mücadele eden Norveç ekibi, Slavia Prag ile deplasmanda 2-2, evinde de Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.

GALATASARAY-BODO/GLIMT MAÇI HAKEMİ

Galatasaray ile Bodo/Glimt arasında oynanacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile James Mainwaring yapacak. Maçın 4. hakemi ise Andrew Madley olacak. Müsabakada VAR'da Andrew Dallas, AVAR'da da Clay Ruperti görev yapacak.

