Haberler Galatasaray Okan Buruk konuşuyor | CANLI

Okan Buruk konuşuyor | CANLI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'i ağırlayacakları mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 16:01 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 16:06
Okan Buruk konuşuyor | CANLI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında RAMS Park'ta oynayacakları Bodo/Glimt maçı öncesi basın toplantısında konuşuyor. Başarılı çalıştırıcıya basın toplantısında Abdülkerim Bardakcı eşlik ediyor.

Haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

"Frankfurt'ta istediğimiz sonucu alamadık ama Liverpool maçıyla birlikte bu şampiyonada ne kadar istekli olduğumuzu gösterdik. Yine aynı konsantrasyonla sahada olacağız ve 6 puana gelmek istiyoruz. Çok başarılı bir takımla oynayacağız. İyi hazırlanmamız, maçı iyi yaşamamız gerekiyor. Taraftarlarımızı yine maça bekliyoruz."

