Okan Buruk konuşuyor | CANLI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında RAMS Park'ta oynayacakları Bodo/Glimt maçı öncesi basın toplantısında konuşuyor. Başarılı çalıştırıcıya basın toplantısında Abdülkerim Bardakcı eşlik ediyor.

Haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

"LIVERPOOL MAÇIYLA NE KADAR İSTEKLİ OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK"

"Frankfurt'ta istediğimiz sonucu alamadık ama Liverpool maçıyla birlikte bu şampiyonada ne kadar istekli olduğumuzu gösterdik. Yine aynı konsantrasyonla sahada olacağız ve 6 puana gelmek istiyoruz. Çok başarılı bir takımla oynayacağız. İyi hazırlanmamız, maçı iyi yaşamamız gerekiyor. Taraftarlarımızı yine maça bekliyoruz."