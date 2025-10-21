Galatasaray MCT Technic - Würzburg Baskets maçı CANLI İZLE | Galatasaray MCT Technic - Würzburg Baskets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray MCT Technic ile Würzburg Baskets karşı karşıya gelecek. Ligde Fenerbahçe Beko'ya kaybeden sarı-kırmızlar, Avrupa'da moral arıyor. Başantrenör Yakup Sekizkök yönetiminde iç saha avantajını kullanmayı amaçlayan Galatasaray, turnuvada 3'te 3 yapmanın hesaplarını yapıyor. Basketbolseverler ise "Galatasaray MCT Technic - Würzburg Baskets maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Galatasaray MCT Technic - Würzburg Baskets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 10:40 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 10:40
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray MCT Technic, sahasında Almanya temsilcisi Würzburg Baskets'i konuk ediyor. Ligde Fenerbahçe Beko'ya mağlup olarak moral kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Avrupa sahnesinde yeniden çıkış yakalamak istiyor. Başantrenör Yakup Sekizkök önderliğinde hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, taraftarı önünde oynayacağı bu mücadelede hata yapmadan 3'te 3 yapmanın peşinde. Peki, Galatasaray MCT Technic - Würzburg Baskets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Avrupa karşılaşmasının tüm detayları…

GALATASARAY MCT TECHNIC - WURZBURG BASKETS MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynanacak Galatasaray MCT Technic - Würzburg Baskets maçı 21 Ekim Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY MCT TECHNIC - WURZBURG BASKETS MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Galatasaray MCT Technic - Würzburg Baskets maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GALATASARAY MCT TECHNIC - WURZBURG BASKETS MAÇI CANLI İZLE

GALATASARAY'DA HEDEF 3'TE 3

Almanya ekibi Würzburg Baskets'e karşı kazanmayı hedefleyen Galatasaray MCT Technic, İstanbul'da oynanacak mücadelede etkili bir performans ortaya koyarak 3'te 3 yapmayı amaçlıyor. Galatasaray, ilk maçta Igokea'yı 94-82 mağlup etti. Son olarak Avrupa macerasında İtalya'da Pallacanestro Trieste deplasmanına çıkan sarı-kırmızılılar, 91-90'lık skorla maçtan galip ayrıldı.

