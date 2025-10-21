GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'a Avrupa piyangosu! Şampiyonlar Ligi'nde o hedefe ulaşılırsa...

Yönetim de bu beklentiye göre Buruk'un sözleşmesinde güncelleme yaptı. Garanti ücreti 140 milyon TL'den 200 milyon TL'ye çıkartılan başarılı teknik adam, üst üste 4. şampiyonluk halinde 30 milyon TL bonusla ödüllendirilecek.

