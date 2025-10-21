CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'a Avrupa piyangosu! Şampiyonlar Ligi'nde o hedefe ulaşılırsa...

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'a Avrupa piyangosu! Şampiyonlar Ligi'nde o hedefe ulaşılırsa...

Galatasaray'da üst üste 3 kez teknik direktör olarak şampiyonluğa ulaşan Okan Buruk, yeni sezona da namağlup ve lider şekilde devam ederken başarılı çalıştırıcı hakkında flaş bir gerçek ortaya çıktı. Buruk'un bu sezonu da şampiyon tamamlarsa kazanacağı bonusu Şampiyonlar Ligi'nde o hedefe ulaşılırsa bir kez daha kazanacağı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'a Avrupa piyangosu! Şampiyonlar Ligi'nde o hedefe ulaşılırsa...

Sabah Spor'un 2 Ekim'de 'Bu sözler boşuna verilmedi' manşetine taşıdığı haberin devamı geldi. Kadrosuna nokta atışı takviyeler isteyen Okan Buruk, listesinin ilk sırasına yazılan oyuncuların transferi gerçekleşince hedefini Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final olarak belirlemişti.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'a Avrupa piyangosu! Şampiyonlar Ligi'nde o hedefe ulaşılırsa...

Yönetim de bu beklentiye göre Buruk'un sözleşmesinde güncelleme yaptı. Garanti ücreti 140 milyon TL'den 200 milyon TL'ye çıkartılan başarılı teknik adam, üst üste 4. şampiyonluk halinde 30 milyon TL bonusla ödüllendirilecek.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'a Avrupa piyangosu! Şampiyonlar Ligi'nde o hedefe ulaşılırsa...

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalınması halinde de Okan Buruk yine 30 milyon TL prim alacak. Buruk'un ayrıca Türkiye Kupası için 7.5, Süper Kupa için de 10 milyon TL bonusları bulunuyor. Pazar günü doğum gününü kutlayan Okan Buruk, oyuncularından hediye olarak Şampiyonlar Ligi galibiyeti istedi.

REKLAM - İdefix
F.Bahçe'den orta sahaya Alman panzeri!
DİĞER
Gençlerin psikolojisi tehlikede! Artık mahkeme bile dur diyor!
İddianameye TAKVİM ulaştı: Fondaşlara para akışı ve sahte imzalar! Örgüt lideri Aktaş İmamoğlu'nu fırsat bilip rotayı İBB'ye çevirdi
G.Saray'dan transfer çıkarması! Yıldız isimler listede
F.Bahçe'den Jhon Duran açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Jhon Duran açıklaması! F.Bahçe'den Jhon Duran açıklaması! 00:42
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! 00:41
Eyüpspor haftalar sonra galip! Eyüpspor haftalar sonra galip! 00:41
G.Saray'dan transfer çıkarması! Yıldız isimler listede G.Saray'dan transfer çıkarması! Yıldız isimler listede 00:41
Kenan Yıldız: Kimseye benzemiyorum! Kenan Yıldız: Kimseye benzemiyorum! 00:41
Avrupa, Arda-Mbappe işbirliğini konuşuyor! Avrupa, Arda-Mbappe işbirliğini konuşuyor! 00:41
Daha Eski
Beşiktaş'ta kadro alarmı! Beşiktaş'ta kadro alarmı! 00:41
İşte G.Saray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i İşte G.Saray'ın Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i 00:41
G.Saray'dan Cisse hamlesi! G.Saray'dan Cisse hamlesi! 00:41
Beşiktaş'tan Cengiz kararı! Beşiktaş'tan Cengiz kararı! 00:41
Szymanski'den tepki çeken hareket! Szymanski'den tepki çeken hareket! 00:41
"Şampiyonluk yolunda yarışamazsın!" "Şampiyonluk yolunda yarışamazsın!" 00:41