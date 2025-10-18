Leroy Sane'den İlkay Gündoğan'a övgü dolu sözler!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından 2 golüyle sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren Leroy Sane, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SANE'NİN AÇIKLAMALARI

"Çok iyi bir maç oynadık. Özellikle ilk yarıda, ikinci yarıda biraz aksadık ancak maçın genelinde iyi performans sergiledik. Milli arada çok iyi çalıştık ve bu maça da çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum."

"Taraftarımız bizim için itici güç oluyor. Her maçta onlarla birlikte daha iyi oynuyoruz. Onları her maça bekliyoruz."

"İlkay büyük bir oyuncu. City'den, Almanya'dan beraber oynadığımız arkadaşım. Saha içinde ve dışında onla birlikteyiz. Benim için itici bir güç. Bana hep destek oluyor. Galatasaray'da birlikte oynadığımız için çok mutluyum."