CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Leroy Sane'den İlkay Gündoğan'a övgü dolu sözler!

Leroy Sane'den İlkay Gündoğan'a övgü dolu sözler!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından 2 golüyle sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren Leroy Sane, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 22:22
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Leroy Sane'den İlkay Gündoğan'a övgü dolu sözler!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından 2 golüyle sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren Leroy Sane, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SANE'NİN AÇIKLAMALARI

"Çok iyi bir maç oynadık. Özellikle ilk yarıda, ikinci yarıda biraz aksadık ancak maçın genelinde iyi performans sergiledik. Milli arada çok iyi çalıştık ve bu maça da çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum."

"Taraftarımız bizim için itici güç oluyor. Her maçta onlarla birlikte daha iyi oynuyoruz. Onları her maça bekliyoruz."

"İlkay büyük bir oyuncu. City'den, Almanya'dan beraber oynadığımız arkadaşım. Saha içinde ve dışında onla birlikteyiz. Benim için itici bir güç. Bana hep destek oluyor. Galatasaray'da birlikte oynadığımız için çok mutluyum."

Başakşehir-G.Saray maçında gole VAR engeli!
G.Saray Başakşehir deplasmanında kazandı!
DİĞER
Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a tepki! Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda tansiyon yükseldi
CHP fena yakalandı! İkiyüzlülüğün bu kadarı... Nadir Toprak Elementlerini engellemeye çalıştıkları ortaya çıktı
G.Saray maçı öncesinde Filistin için şiir okundu!
F.Bahçe'de flaş Duran gelişmesi! İngiltere'den...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sprint yarışında zafer Verstappen'in! Sprint yarışında zafer Verstappen'in! 21:58
B. Münih evinde Dortmund'u mağlup etti! B. Münih evinde Dortmund'u mağlup etti! 21:24
Başakşehir-G.Saray maçında gole VAR engeli! Başakşehir-G.Saray maçında gole VAR engeli! 21:21
Çorum deplasmanda galip! Çorum deplasmanda galip! 21:09
Palut: Oyuncularım mücadelelerinin karşılığını... Palut: Oyuncularım mücadelelerinin karşılığını... 21:06
Torino Napoli'yi tek golle yıktı! Torino Napoli'yi tek golle yıktı! 21:04
Daha Eski
G.Saray ligde 3'te 3 yaptı! G.Saray ligde 3'te 3 yaptı! 20:46
G.Saray maçı öncesinde Filistin için şiir okundu! G.Saray maçı öncesinde Filistin için şiir okundu! 20:32
G.Saray deplasmanda galip! G.Saray deplasmanda galip! 20:16
Eroğlu: Oyuncu ve formasyon değişikliği... Eroğlu: Oyuncu ve formasyon değişikliği... 20:04
Tekke: Daha iyi olmalıyız! Tekke: Daha iyi olmalıyız! 19:46
VakıfBank Beşiktaş'a set vermedi! VakıfBank Beşiktaş'a set vermedi! 19:40