Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da Leroy Sane ile Okan Buruk arasında kritik görüşme!

Galatasaray'da Leroy Sane ile Okan Buruk arasında kritik görüşme!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda Leroy Sane ile Okan Buruk arasında özel bir görüşme gerçekleştiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 09:53
Galatasaray'da Leroy Sane ile Okan Buruk arasında kritik görüşme!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Ligde lider konumda yer alan sarı-kırmızılılar bu kritik maçtan mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Galatasaray'da Leroy Sane ile Okan Buruk arasında kritik görüşme!

Karşılaşma öncesi Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu akşamki karşılaşmaya ilk 11'de başlaması beklenen Sane'nin Okan Buruk'la da özel bir görüşme yaptığı ifade edildi.

Galatasaray'da Leroy Sane ile Okan Buruk arasında kritik görüşme!

Alman yıldız Sane'nin milli aradaki çalışmalarda takım içerisinde de en fazla öne çıkan isimlerden olduğu belirtildi. Milli arada yoğun bir çalışma temposu tutturan ve hazırlıklarını sürdüren Leroy Sane, Başakşehir maçında adından söz ettirmek istiyor.

