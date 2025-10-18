Galatasaray'da Leroy Sane ile Okan Buruk arasında kritik görüşme!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Karşılaşma öncesi Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu akşamki karşılaşmaya ilk 11'de başlaması beklenen Sane'nin Okan Buruk'la da özel bir görüşme yaptığı ifade edildi.
Alman yıldız Sane'nin milli aradaki çalışmalarda takım içerisinde de en fazla öne çıkan isimlerden olduğu belirtildi. Milli arada yoğun bir çalışma temposu tutturan ve hazırlıklarını sürdüren Leroy Sane, Başakşehir maçında adından söz ettirmek istiyor.
