Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Lemina ve Osimhen'i dinlendirdik!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, RAMS Başakşehir deplasmanında sahne alıyor. Karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu. İşte Buruk'un açıklamaları…

"LEMINA VE OSIMHEN'İ DİNLENDİRDİK"

"Arayı bir yandan çok sevmiyoruz, oyuncuların dönüşleri çok geç oluyor. Bu sefer bizim milli maçımız da salı günüydü. Bu hafta biraz daha karışık. Burada kalan oyuncular için dinlenme ve iyi çalışma şansı oluyor. Bugün kadroyu seçerken, daha fresh oyuncuları seçtik. 4 gün sonra Şampiyonlar Ligi maçımız var. Onu da düşündük. Kat ettikleri mesafeler, özellikle Lemina ve Osimhen gibi onları da dinlendirdik. Oyunun devamında onları düşüneceğiz. Birçok oyuncuyu dinlendiriyoruz bugün. Şu anda iki kulvarda yarışıyoruz, bu iki kulvarı iyi götürmek için önemli oyunculara, kadroya sahibiz."

"TOPA SAHİP OLMAMIZ GEREKİYOR"

"Bugün çok iyi bir takıma, iyi bir kadroya karşı oynayacağız. Kulübesi de güçlü bir takım var karşımızda. Deplasmanda oynuyoruz. Topa sahip olmamız gerekiyor. İnşallah iyi başlayacağız ve iyi bir şekilde diğer oyuncularımızla bitireceğiz."