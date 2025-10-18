CANLI SKOR ANA SAYFA
GALATASARAY HABERLERİ - Gabriel Sara'dan İlkay ve Sane sözleri!

GALATASARAY HABERLERİ - Gabriel Sara'dan İlkay ve Sane sözleri!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılarda Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 22:24
GALATASARAY HABERLERİ - Gabriel Sara'dan İlkay ve Sane sözleri!

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, RAMS Başakşehir galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, RAMS Başakşehir galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Gabriel Sara:"İyi bir maçtı. İyi bir rakibe karşı oynadık. Daha iyi yapabileceklerimiz vardı. Boşluklar verdik ama en önemlisi 3 puandı. İyi bir galibiyet oldu."

İLKAY VE SANE SÖZLERİ

"Büyük oyuncular, isimleri yeter. Onlardan çok şey öğrenebiliyorum. Destek olmaya da çalışıyorum. İletişime açık insanlar. Dinlemeyi seviyorlar. Onlarla kaliteli vakit geçirebiliyorum." dedi.

