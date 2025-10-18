GALATASARAY HABERLERİ - Gabriel Sara'dan İlkay ve Sane sözleri!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, RAMS Başakşehir galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, RAMS Başakşehir galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Gabriel Sara:"İyi bir maçtı. İyi bir rakibe karşı oynadık. Daha iyi yapabileceklerimiz vardı. Boşluklar verdik ama en önemlisi 3 puandı. İyi bir galibiyet oldu."

İLKAY VE SANE SÖZLERİ

"Büyük oyuncular, isimleri yeter. Onlardan çok şey öğrenebiliyorum. Destek olmaya da çalışıyorum. İletişime açık insanlar. Dinlemeyi seviyorlar. Onlarla kaliteli vakit geçirebiliyorum." dedi.