Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten önemli açıklamalar: Gelir rekoru kırdık

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten önemli açıklamalar: Gelir rekoru kırdık

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu. Özbek'in özellikle Avrupa hedefleri ile ilgili sözleri dikkat çekti. İşte o açıklamalar...

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 10:21 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 11:33
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten önemli açıklamalar: Gelir rekoru kırdık

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu. Özbek'in özellikle Avrupa hedefleri ile ilgili sözleri dikkat çekti.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

Bu kürsüde her yıl aynı heyecanla, aynı sorumluluk duygusuyla konuşuyorum. Çünkü Galatasaray'ın geçmişine, bugününe, yarınına hizmet etmek, hayatımın en büyük onurudur.

Bugünkü konuşmamı 3 ana başlık altında sizlerle paylaşmak istiyorum. 1: Geçen sene elde ettiğimiz sportif başarılar, 2: Projelerimizin son durumları ve son olarak da bazı finansal konulara değineceğim.

"AVRUPA'DA KALICI BİR GÜÇ OLMAK İSTİYORUZ"

Erkek futbol takımımız, 5. yıldızı takan ilk Türk takımı oldu. Bu ayrıca Cumhuriyetin 100. yılında bir onur madalyasıdır. Ayrıca şampiyonluğumuzu Yenikapı'da 1 milyondan fazla taraftar ile kutladık. Üst üste 4. ve toplamda 26. şampiyonluğu kazanmak ayrıca Avrupa'da kalıcı güç haline gelmek istiyoruz. Çalışmalarımızı yaptık, başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.

"NBA YETKİLİLERİ ÇOK ETKİLENMİŞLER"

Basketbolda NBA Avrupa projesi için görüşmelerimiz devam ediyor. Aslantepe'de basketbol salonu için NBA yetkilileri destek vermek istiyor. Ayrıca Yenikapı'daki kutlamalarımızdan çok etkilenmişler.

"HEDEF: RİVA'DAN 11 MİLYAR TL"

Riva'dan 170 milyon dolar fayda sağladık. Projenin ikinci etabı için Emlak Konut ile yaptığımız anlaşmayı Kasım 2024'te revize ettik. Emlak Konut hasılattan %5 pay alacaktır. İnşaat masrafı çıktıktan sonra geriye kalan net gelir kulübümüzün olacaktır. 1,5 senede bitirilip, pazarlanması bekleniyor. İkinci etapta 21,5 Milyar TL hasılat öngörülmektedir. İkinci etabın birinci kısmı için ihale yapıldı, maliyetler için söz söyleme imkanımız var. 21,5 Milyar TL hasılata karşılık, 11 Milyar TL'lik net gelir hedeflenmektedir. Bu gelirin kulübe üç senede aktarılmasını bekliyoruz. Riva'nın değeri bilançoda sadece 472 Milyon TL olarak gözükmektedir.

"GELİR REKORU KIRDIK"

UEFA'nın her sene yayınladığı finansal ve yatırım raporunda Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'da yer almıştır. 2024-2025 döneminde 12.9 milyar TL ile tarihimizin gelir rekorunu kırdık.

"RAKİPLERE ÖRNEK OLDUK"

Son dönemde kadroya katılan oyuncular önemli bonservisler ödendi. Bu durum brüt karı olumsuz etkiledi. Bu rakamlarda kiraladığımız oyuncular yok. Geçen sene kiralık oynayan Osimhen'in değeri geçen seneye dahil değil, ancak Zaniolo'nun piyasa değeri bu tabloya dahildir. Türkiye'nin açık ara en değerli kadrosunu kurduk. 238 Milyon €'luk kadro değerinde artış oldu. Rakiplere de örnek olduk. Onların da iyi futbolculara yönelmesini sağlayacak Türk futboluna hizmet ettik.

BİLANÇO VE BANKALAR BİRLİĞİ HAKKINDA...

Toplam varlıklarımız, 686 milyon eurodur. Toplam yükümlülüklerimiz, 461 milyon eurodur. Varlıklarımız yükümlülüklerimizden 225 milyon euro daha fazladır. Bu da öz kaynağımızdır. Bankalar Birliği'ne olan borcumuz da tamamen ödenmiştir.

