CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın RAMS Başakşehir maçı 11'i

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın RAMS Başakşehir maçı 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, cumartesi günü RAMS Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Ligdeki ilk puan kaybını 8. haftada oynanan Beşiktaş maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, zorlu deplasmandan galip ayrılarak Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Bodo/Glimt maçı öncesi hata yapmak istemiyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kritik maç öncesi sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte sarı-kırmızılıların RAMS Başakşehir maçı muhtemel 11'i...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 11:30
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın RAMS Başakşehir maçı 11'i

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Süper Lig'de ilk 8 maçı yenilgisiz geçen sarı-kırmızılı ekip, 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Haftaya 22 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde lider giren Galatasaray, kaybetmeme serisini sürdürmek için mücadele edecek. Sezona iyi başlayamayan bir maçı eksik turuncu-lacivertliler ise 7 karşılaşmada 1 galibiyet, üçer de beraberlik ve yenilgi yaşadı. Başakşehir, topladığı 6 puanla haftaya 13. sırada girdi.

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın RAMS Başakşehir maçı 11'i

SAVUNMADA 2 ÖNEMLİ EKSİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, savunmada iki önemli oyuncusundan müsabakada yararlanamayacak. Ligin 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fildişi Sahilli savunma oyuncu Wilfried Singo ile kırmızı kart gören Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, RAMS Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın RAMS Başakşehir maçı 11'i

SON 8 DEPLASMAN MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8 deplasman maçında puan kaybı yaşamadı. Deplasmandaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 8 dış saha müsabakasını da kazandı. Söz konusu süreçte 21 gol atan "Cimbom" kalesinde sadece 1 gol gördü.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın RAMS Başakşehir maçı 11'i

16 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 16 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 15 karşılaşmayı kazandı. "Cimbom" son olarak çıktığı Beşiktaş derbisinden ise beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, mağlubiyet yaşamadığı söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 42 kez sarsarken sadece 5 gol yedi.

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın RAMS Başakşehir maçı 11'i

8 MAÇTA 20 GOL ATIP, 3 GOL YEDİ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de geride kalan bölümün en iyi hücum ve savunma yapan takımlardan biri olarak öne çıktı. Ligde geride kalan bölümde 7 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı takım, rakip fileleri 20 kez havalandırırken kalesinde sadece 3 gol gördü. Ligdeki 18 takım arasında en skorer olarak ön plana çıkan Galatasaray, savunma anlamında ise Göztepe'nin (2) ardından en iyi savunma yapan ikinci ekip oldu. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi 5, Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz üçer, Victor Osimhen ile Yunus Akgün ikişer, Lucas Torreira, Leroy Sane, Davinson Sanchez ve İlkay Gündoğan ise birer kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'ın 1 golünü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın RAMS Başakşehir maçı 11'i

HAFTA İÇİ BODO/GLIMT'İ KONUK EDECEK

Galatasaray, RAMS Başakşehir müsabakasından sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Milli maç arasından sonra ilk sınavını turuncu-lacivertliler karşısında deplasmanda verecek sarı-kırmızılı ekip, sonrasında "Devler Ligi"nde sahne alacak. Şok Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başladığı Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool galibiyetiyle moral bulan Galatasaray, üçüncü haftada 22 Ekim Çarşamba günü Bodo/Glimt'i konuk edecek. Galatasaray, RAMS Başakşehir müsabasını kazanarak Bodo/Glimt karşılaşmasına moralli çıkmayı hedefliyor.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın RAMS Başakşehir maçı 11'i

ICARDI 11'E, OSIMHEN KULÜBEYE

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Afrika Kupası'ndan dönen Victor Osimhen'i Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Bodo/Glimt maçı öncesi dinlendirecek. Buruk'un RAMS Başakşehir maçında Mauro Icardi'ye ilk 11'de yer vermesi bekleniyor.

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın RAMS Başakşehir maçı 11'i

İşte Galatasaray'ın RAMS Başakşehir maçı muhtemel 11'i:

UĞURCAN, SALLAI, KAAN, ABDÜLKERİM, JAKOBS, TORREIRA, LEMINA, YUNUS, İLKAY, BARIŞ ALPER, ICARDI

Napoli'den G.Saray'a bir transfer daha!
Girona'da Livakovic gerginliği!
DİĞER
5 milyonluk büyük yarış! 'Kim Milyoner Olmak İster?' rekor ödül dağıtıyor
CANLI ANLATIM | Can Holding soruşturmasında yeni dalga! 35 şüpheliye gözaltı kararı: Aralarında Kenan Tekdağ da var
Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
Zaha'dan flaş sözler! "Gerçekten iğrenç"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Girona'da Livakovic gerginliği! Girona'da Livakovic gerginliği! 11:36
Buruk'tan flaş Icardi ve Osimhen kararı! İşte G.Saray'ın Başakşehir 11'i Buruk'tan flaş Icardi ve Osimhen kararı! İşte G.Saray'ın Başakşehir 11'i 11:30
Union Berlin - Mönchengladbach maçı yayın bilgileri! Union Berlin - Mönchengladbach maçı yayın bilgileri! 11:13
Ferdi için karar verildi! F.Bahçe... Ferdi için karar verildi! F.Bahçe... 10:54
Saran'dan radikal karar! F.Bahçe'de 4 ayrılık daha Saran'dan radikal karar! F.Bahçe'de 4 ayrılık daha 10:53
PSG - Strasbourg maçı detayları! PSG - Strasbourg maçı detayları! 10:46
Daha Eski
Mourinho gitti transfer yattı! Mourinho gitti transfer yattı! 10:43
Şahika Ercümen Gazze için daldı dünya rekoru kırdı Şahika Ercümen Gazze için daldı dünya rekoru kırdı 10:36
Real Oviedo - Espanyol maçı canlı yayın bilgisi! Real Oviedo - Espanyol maçı canlı yayın bilgisi! 10:33
Ümraniyespor - Sarıyer maçı detayları! Ümraniyespor - Sarıyer maçı detayları! 10:18
F.Bahçe Yüksek Divan Kurulu toplanıyor F.Bahçe Yüksek Divan Kurulu toplanıyor 10:05
Napoli'den G.Saray'a bir transfer daha! Napoli'den G.Saray'a bir transfer daha! 09:57