GALATASARAY HABERİ - İlkay Gündoğan’dan Leroy Sane’ye destek! “Almanya kadrosunda olmalı”

Deneyimli yıldız, Sane ile aralarındaki yakın ilişkiyi de anlattı: "Birbirimize çok dürüst davranıyoruz. Onu gerçekten tanıyorum. Antrenmanlarda ya da takım arkadaşları top kaybettiğinde bile nasıl geriye koştuğunu görüyorum. Eleştirmenlerin de maçları biraz daha dikkatli izlemelerini umuyorum. Leroy ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor ve bana göre Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda kesinlikle olmalı. O sıradan bir oyuncu değil, Galatasaray'da oynuyor; yani en üst seviyede!"