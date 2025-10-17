GALATASARAY HABERİ - İlkay Gündoğan’dan Leroy Sane’ye destek! “Almanya kadrosunda olmalı”

Galatasaray'ın yıldızı İlkay Gündoğan, Alman basınına yaptığı açıklamalarda takım arkadaşı Leroy Sane'ye sahip çıktı. Tecrübeli futbolcu, Sane'nin fazla eleştirildiğini ancak sahada büyük katkı verdiğini vurguladı. İşte İlkay Gündoğan'ın açıklamaları… (GS spor haberleri)
Galatasaray formasıyla Süper Lig'de sezona damga vuran İlkay Gündoğan, Almanya'da Kicker dergisine konuştu. 34 yaşındaki milli futbolcu, takım arkadaşı Leroy Sane hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Sane'nin haksız eleştirilere maruz kaldığını belirten Gündoğan, "Leroy henüz yüzde yüz hazır değil, bunu biliyor ve ben de ona söyledim. Ancak ben takım arkadaşlarımı sadece istatistiklerle değerlendirmem. Onun sahadaki katkısı, mücadele gücü ve sorumluluk bilinci çok yüksek" dedi.
Gündoğan, Süper Lig'in kalitesiyle ilgili tartışmalara da değindi: "İspanya, Suudi Arabistan Pro Ligi'nden Aymeric Laporte ile Avrupa Şampiyonası'nı kazandı. Portekiz ve Fransa'nın da benzer örnekleri var. Türkiye ligi kötü değil, elbette Premier Lig ile kıyaslanamaz ama zaten dünyada hiçbir lig Premier Lig ile kıyaslanamaz. Aynı şekilde Bundesliga da Premier Lig seviyesinde değil."
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Deneyimli yıldız, Sane ile aralarındaki yakın ilişkiyi de anlattı: "Birbirimize çok dürüst davranıyoruz. Onu gerçekten tanıyorum. Antrenmanlarda ya da takım arkadaşları top kaybettiğinde bile nasıl geriye koştuğunu görüyorum. Eleştirmenlerin de maçları biraz daha dikkatli izlemelerini umuyorum. Leroy ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor ve bana göre Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda kesinlikle olmalı. O sıradan bir oyuncu değil, Galatasaray'da oynuyor; yani en üst seviyede!"
Son olarak Türk hakemlerinin performansını değerlendiren İlkay Gündoğan, "Evet, hata yapıyorlar ama oyunu çok fazla durdurmuyorlar. Bu yönüyle İngiltere Premier Ligi'ni hatırlatıyor. Sahadaki akıcılığı seviyorum. Ancak üzerlerindeki baskının da azalması gerekiyor." ifadelerini kullandı.