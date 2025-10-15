CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Ademola Lookman bombası! Kiralama formülü masada

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Ademola Lookman bombası! Kiralama formülü masada

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, Atalanta forması giyen Nijeryalı yıldız Ademola Lookman'ı gündemine aldı. Okan Buruk'un çok beğendiği 27 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Ademola Lookman bombası! Kiralama formülü masada

Kadrosunda birçok önemli dünya yıldızını barındıran Galatasaray'da yine süper bir isim gündemde duruyor. Sarı-kırmızılılar, ara transfer dönemi öncesi Atalanta'nın dünyaca ünlü futbolcusu Ademola Lookman'ı gözüne kestirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Ademola Lookman bombası! Kiralama formülü masada

Sol ve sağ kanatta forma giyen 27 yaşındaki yıldız için ocak ayında harekete geçilmesi planlanıyor. Bu sezon Atalanta'da sadece 3 resmi maça çıkan ve 137 dakika süre bulabilen Nijeryalı oyuncunun ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Ademola Lookman bombası! Kiralama formülü masada

PİYASA DEĞERİ 40 MİLYON EURO

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da çok beğendiği Lookman'ın Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takıma gitmek istediği ve Galatasaray'a sıcak baktığı vurgulandı. Aynı zamanda vatandaşı Victor Osimhen'in sarı-kırmızılı formayı giymesinin de deneyimli futbolcunun kararına olumlu etki edebileceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Ademola Lookman bombası! Kiralama formülü masada

Ağustos 2022'den bu yana Atalanta'da olan Lookman'ın Serie A kulübüyle sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. Yıldız futbolcunun piyasa değeri ise 40 milyon euro.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Ademola Lookman bombası! Kiralama formülü masada

KİRALAMA FORMÜLÜ DEVREDE

Cimbom, Ademola Lookman'ın transferinde satın alma opisyonlu kiralık teklifini masaya yatırmayı planlıyor. Daha önce Victor Osimhen transferinde benzer yolu izleyen ve son derece verim alan Aslan, Lookman'da da benzer yolu takip etmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Ademola Lookman bombası! Kiralama formülü masada

AVRUPA LİGİ'NDE PARLADI

Ademola Lookman kariyerindeki en büyük çıkışı 2023-24 sezonunda Atalanta ile kazandığı Avrupa Ligi'nde yaşadı. Avrupa Ligi'nde o sezon 11 maçta 5 gol atan ve 1 asist yapan Lookman 6 gole direkt etki etti. Nijeryalı yıldız ayrıca kariyerinin de en büyük başarısına imza attı.

Fotomaç Keşfet
