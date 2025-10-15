TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Ademola Lookman bombası! Kiralama formülü masada

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Kadrosunda birçok önemli dünya yıldızını barındıran Galatasaray'da yine süper bir isim gündemde duruyor. Sarı-kırmızılılar, ara transfer dönemi öncesi Atalanta'nın dünyaca ünlü futbolcusu Ademola Lookman'ı gözüne kestirdi.

Sol ve sağ kanatta forma giyen 27 yaşındaki yıldız için ocak ayında harekete geçilmesi planlanıyor. Bu sezon Atalanta'da sadece 3 resmi maça çıkan ve 137 dakika süre bulabilen Nijeryalı oyuncunun ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi.