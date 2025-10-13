CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk gelişmesi! Yeni sözleşme o tarihte açıklanacak

Galatasaray'da Okan Buruk gelişmesi! Yeni sözleşme o tarihte açıklanacak

Galatasaray'da şampiyonluklara ve rekorlara doyamayan teknik direktör Okan Buruk ile ilgili karar çıktı. Sarı kırmızılı yönetimin başarılı çalıştırıcı ile imzalanacak olan yeni sözleşmeyi taraftarlarına müjdeleyeceği tarih belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Okan Buruk gelişmesi! Yeni sözleşme o tarihte açıklanacak

Galatasaray'ı üst üste 3 kez Süper Lig şampiyonluğuna taşıyarak tarihe geçen Okan Buruk futbolculuktan sonra teknik adam olarak da adını kulüp efsaneleri arasına yazdırdı. Sarı-kırmızılı camianın sevgilisi haline gelen başarılı hoca konusunda flaş bir gelişme an meselesi.

Galatasaray'da Okan Buruk gelişmesi! Yeni sözleşme o tarihte açıklanacak

BAŞKAN BİZZAT MASADA

Takvim'in haberine göre yönetim, Okan Buruk'un haziranda bitecek olan sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. Bir süredir tecrübeli teknik adamla görüşen yönetimin büyük oranda anlaşmayı sağladığı belirtiliyor.

Galatasaray'da Okan Buruk gelişmesi! Yeni sözleşme o tarihte açıklanacak

Başkan Dursun Özbek'in görüşmeleri bizzat yönettiği ve Okan Buruk'un maaşına ciddi bir zam yapılacağı da ifade ediliyor. Başkan Özbek'in mayıs ayındaki seçimden ve 2 yıllık görev süresinden dolayı Buruk'la 2028 yılına kadar sözleşme imzalamayı düşündüğü öğrenildi.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Okan Buruk gelişmesi! Yeni sözleşme o tarihte açıklanacak

AVRUPA DEVLERİ TAKİP EDİYOR

Eğer anlaşma tamamlanırsa 51 yaşındaki Buruk'un doğum günü olan 19 Ekim'de resmi açıklamanın yapılması planlanıyor. Başarılı teknik adamla başta Lazio olmak üzere çok sayıda Avrupa kulübünün yakından ilgilendiği ve Galatasaray yönetiminin bu nedenle sezon sonunu beklemeden sözleşmeyi imzalamak istediği belirtiliyor.

F.Bahçe'den Beşiktaş'ın yıldızına kanca!
F.Bahçe'den Goretzka hamlesi!
DİĞER
Gençlerin psikolojisi tehlikede! Artık mahkeme bile dur diyor!
CANLI ANLATIM | İsrail ve Hamas arasında esir takası başlıyor | Tel Aviv basını duyurdu
F.Bahçe'de Talisca için flaş karar!
Singo için rekor bonservis beklentisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Szymanski köşe vuruşundan fileleri sarstı! Szymanski köşe vuruşundan fileleri sarstı! 23:55
F.Bahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı! F.Bahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı! 23:54
Zidane'dan Kenan Yıldız sözleri Zidane'dan Kenan Yıldız sözleri 23:54
Hakan'dan transfer iddialarına yanıt! Hakan'dan transfer iddialarına yanıt! 23:54
F.Bahçe'ye 2. Lig'de beklenmedik transfer! F.Bahçe'ye 2. Lig'de beklenmedik transfer! 23:54
G.Saray'a ManU'dan sürpriz takviye! G.Saray'a ManU'dan sürpriz takviye! 23:54
Daha Eski
TFF'den flaş Berke Özer açıklaması! TFF'den flaş Berke Özer açıklaması! 23:54
Real Betis’ten Amrabat kararı! Real Betis’ten Amrabat kararı! 23:54
A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı 23:54
Frankfurt'tan A Milli Takım'a Can Uzun tehdidi! Frankfurt'tan A Milli Takım'a Can Uzun tehdidi! 23:54
Milli maçın hakemi açıklandı! Milli maçın hakemi açıklandı! 23:54
Barış Alper'de mutlu son! Milli yıldız imzayı atıyor Barış Alper'de mutlu son! Milli yıldız imzayı atıyor 23:54