Galatasaray'da Okan Buruk gelişmesi! Yeni sözleşme o tarihte açıklanacak

Galatasaray'ı üst üste 3 kez Süper Lig şampiyonluğuna taşıyarak tarihe geçen Okan Buruk futbolculuktan sonra teknik adam olarak da adını kulüp efsaneleri arasına yazdırdı. Sarı-kırmızılı camianın sevgilisi haline gelen başarılı hoca konusunda flaş bir gelişme an meselesi.

Başkan Dursun Özbek'in görüşmeleri bizzat yönettiği ve Okan Buruk'un maaşına ciddi bir zam yapılacağı da ifade ediliyor. Başkan Özbek'in mayıs ayındaki seçimden ve 2 yıllık görev süresinden dolayı Buruk'la 2028 yılına kadar sözleşme imzalamayı düşündüğü öğrenildi.