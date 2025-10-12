CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer iddialarına net yanıt! Fenerbahçe ve Galatasaray…

Hakan Çalhanoğlu’ndan transfer iddialarına net yanıt! Fenerbahçe ve Galatasaray

Yaz transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçı sonrası iddialara son noktayı koydu. Milli yıldız, "Her zaman bir Inter oyuncusuydum. Hiçbir şey olmadı." dedi. İşte detaylar… (FB, GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 16:28
Hakan Çalhanoğlu’ndan transfer iddialarına net yanıt! Fenerbahçe ve Galatasaray…

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan'ı 6-1 mağlup ettiği maçta iki asistle yıldızlaşan Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hakan Çalhanoğlu’ndan transfer iddialarına net yanıt! Fenerbahçe ve Galatasaray…

Vasil Levski Ulusal Stadı'nda 100. kez A Milli formayı giyen milli futbolcu, İtalyan basınından Sport Mediaset'e konuştu. Yaz aylarında Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan, Inter'den ayrılacağı öne sürülen Hakan, bu iddialara tek cümleyle yanıt verdi: "Hiçbir şey olmadı."

Hakan Çalhanoğlu’ndan transfer iddialarına net yanıt! Fenerbahçe ve Galatasaray…

Tecrübeli orta saha, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Her zaman bir Inter oyuncusuydum. Bu yüzden devam etmekten mutluluk duyuyorum ve kulübüm için her şeyi yapıyorum çünkü tekrar ediyorum, bir Inter oyuncusuyum. Yani benim için hiçbir şey değişmedi. Bu yüzden her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapacağım."

Hakan Çalhanoğlu’ndan transfer iddialarına net yanıt! Fenerbahçe ve Galatasaray…

Hakan Çalhanoğlu ayrıca, Bulgaristan karşısında iki gol atan genç yıldız Kenan Yıldız'la ilgili bir soruya da esprili bir yanıt verdi. "Altın Top mu? Ben kazanamam ama Yıldız kazanabilir, o kazanabilir." ifadelerini kullandı.

