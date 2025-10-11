GALATASARAY HABERİ - Osimhen’in sözleşmesindeki madde Milan’ı şok etti! Transfer operasyonu…

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

AC Milan, devre arasında kadrosunu yıldız golcü Victor Osimhen'le güçlendirmek için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Ancak görüşmelerin başlamasının ardından beklenmedik bir detay ortaya çıktı ve transfer süreci tamamen durma noktasına geldi.

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, kendi YouTube kanalındaki yayında Milan'ın Osimhen için resmi temaslara başladığını açıkladı. Ancak bu görüşmeler sırasında Napoli'nin Galatasaray ile yaptığı anlaşmada yer alan özel bir madde devreye girdi.