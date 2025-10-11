HaberlerGalatasaray GALATASARAY HABERİ - Osimhen’in sözleşmesindeki madde Milan’ı şok etti! Transfer operasyonu…
AC Milan, devre arasında Victor Osimhen'i transfer etmek için Galatasaray'la temasa geçti ancak Napoli'nin sözleşmeye koydurduğu özel madde her şeyi altüst etti. İtalyan devinin planladığı büyük transfer operasyonu rafa kalktı. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
AC Milan, devre arasında kadrosunu yıldız golcü Victor Osimhen'le güçlendirmek için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Ancak görüşmelerin başlamasının ardından beklenmedik bir detay ortaya çıktı ve transfer süreci tamamen durma noktasına geldi.
Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, kendi YouTube kanalındaki yayında Milan'ın Osimhen için resmi temaslara başladığını açıkladı. Ancak bu görüşmeler sırasında Napoli'nin Galatasaray ile yaptığı anlaşmada yer alan özel bir madde devreye girdi.
"SERIE A'YA DÖNÜŞ YASAĞI" ŞOKU
Romano'nun aktardığı bilgiye göre, Napoli ile Galatasaray arasındaki anlaşmada, Osimhen'in transferinden sonraki iki sezon boyunca Serie A'daki herhangi bir kulübe satılamayacağı hükmü bulunuyor. Bu madde nedeniyle Milan'ın girişimleri daha başlamadan sona erdi.
Napoli'nin bu şartı sözleşmeye koyma sebebinin, Osimhen'in doğrudan bir rakip takımda forma giymesini önlemek olduğu belirtildi. İtalyan kulübü, yıldız forvetin ligde karşılarına çıkma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla bu önlemi almış durumda.
MILAN'DA HAYAL KIRIKLIĞI
Bu gelişme, Milan yönetimi içinde büyük bir şaşkınlık yarattı. Yönetim, uzun süredir "büyük bir yıldız transferi" gerçekleştirmek için plan yapıyordu. Ancak söz konusu madde, tüm planları bozdu.