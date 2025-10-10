CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Uğurcan duvar ördü

Uğurcan duvar ördü

Milli kaleci, Süper Lig’de G.Saray forması giydiği 4 maçta kalesine gelen 20 şutun 18’ini kurtarırken sadece 2’sini yedi. Yıldız eldiven, yüzde 90’lık kurtarış oranı yakaladı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Uğurcan duvar ördü

14 senelik bir ayrılığın ardından G.Saray kalesini devralmak hiçbir kaleci için kolay olmayacaktı. Yönetim çok sayıda isimle görüştü ancak transfer döneminin son günlerinde 27.5 milyon euro karşılığında Uğurcan Çakır'ı renklerine katmayı başardı. Bu transfer çok eleştirilse de Uğurcan kısa süre içerisinde rüzgarı tersine çevirmeyi başardı. Milli kaleci, ligde forma giydiği 4 maçta da harika bir performans sergiledi ve izleyenleri bir kez daha kendisine hayran bıraktı. 29 yaşındaki kaleci ilk olarak Eyüpspor maçıyla eldivenleri giydi.

G.Saray'ın 2-0 kazandığı mücadelede kalesine gelen iki topu da kurtaran Uğurcan, ardından 3-1 kazanılan Konya maçına çıktı. Burada filelerinden bir topu çıkarsa da 4 önemli kurtarışla yıldızlaşmayı başardı. Tecrübeli kaleci için kırılma noktası Alanya deplasmanı oldu. Takım arkadaşlarının kötü bir performans sergilediği Alanya'da yaptığı 8 harika kurtarışla oyunun 1-0'da kalmasını sağladı ve 3 puanı getirdi. Beşiktaş derbisinde de 1 gol yese de 4 kurtarış yaptı ve klasını gösterdi. Ligde 4 maçta kalesine gelen 20 şutun 18'ini kurtaran Uğurcan yüzde 90 gibi inanılmaz bir kurtarış oranı yakaladı.

DEVLER LİGİ'NDE BİR İYİ BİR KÖTÜ

Uğurcan Çakır'ın eleştiri aldığı tek mücadele Eintracht Frankfurt deplasmanı oldu. G.Saray'ın 5-1 kaybettiği maçta kurtarış yapamayan Uğurcan, Liverpool önünde ise birisi kazanılan penaltıdan önce karşı karşıya pozisyon olmak üzere 4 kurtarış yaparak Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftanın en iyi kalecisi seçilmeyi başardı.

G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!
G.Saray'ın orta sahası Süper Lig'den!
DİĞER
Süper Lig hoca değişiminde Avrupa'ya fark attı! Konuya ilişkin çarpıcı yorum: TFF ile kulüpler ortak karar almalı
CANLI ANLATIM | Gazze'de kalıcı ateşkes başladı! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür... 5 günlük ilk aşamada neler yaşanacak?
En-Nesyri'den taraftarı kızdıran hareket!
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 3 futbolcu idmana çıkmadı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'den 3 takım EFC'ye katıldı! Süper Lig'den 3 takım EFC'ye katıldı! 01:15
Süper Lig'den 3 takım EFC'ye katıldı! Süper Lig'den 3 takım EFC'ye katıldı! 01:14
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 3 futbolcu idmana çıkmadı G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 3 futbolcu idmana çıkmadı 00:47
En-Nesyri'den taraftarı kızdıran hareket! En-Nesyri'den taraftarı kızdıran hareket! 00:47
Osimhen’den İtalyan polisine çarpıcı ifade! Osimhen’den İtalyan polisine çarpıcı ifade! 00:47
A. Efes sarstı ama deviremedi! A. Efes sarstı ama deviremedi! 00:47
Daha Eski
Duran'dan dikkat çeken paylaşım! Duran'dan dikkat çeken paylaşım! 00:47
F.Bahçe'de o soru yanıt buldu! F.Bahçe'de o soru yanıt buldu! 00:47
G.Saray'dan Icardi kararı! G.Saray'dan Icardi kararı! 00:47
Monaco Pocognoli ile anlaşmaya yakın! Monaco Pocognoli ile anlaşmaya yakın! 00:47
G.Saray'dan orta sahaya “Singo etkisi!” G.Saray'dan orta sahaya “Singo etkisi!” 00:47
Lewis Hamilton'dan Filistin paylaşımı Lewis Hamilton'dan Filistin paylaşımı 00:47