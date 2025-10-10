Uğurcan duvar ördü

14 senelik bir ayrılığın ardından G.Saray kalesini devralmak hiçbir kaleci için kolay olmayacaktı. Yönetim çok sayıda isimle görüştü ancak transfer döneminin son günlerinde 27.5 milyon euro karşılığında Uğurcan Çakır'ı renklerine katmayı başardı. Bu transfer çok eleştirilse de Uğurcan kısa süre içerisinde rüzgarı tersine çevirmeyi başardı. Milli kaleci, ligde forma giydiği 4 maçta da harika bir performans sergiledi ve izleyenleri bir kez daha kendisine hayran bıraktı. 29 yaşındaki kaleci ilk olarak Eyüpspor maçıyla eldivenleri giydi.

G.Saray'ın 2-0 kazandığı mücadelede kalesine gelen iki topu da kurtaran Uğurcan, ardından 3-1 kazanılan Konya maçına çıktı. Burada filelerinden bir topu çıkarsa da 4 önemli kurtarışla yıldızlaşmayı başardı. Tecrübeli kaleci için kırılma noktası Alanya deplasmanı oldu. Takım arkadaşlarının kötü bir performans sergilediği Alanya'da yaptığı 8 harika kurtarışla oyunun 1-0'da kalmasını sağladı ve 3 puanı getirdi. Beşiktaş derbisinde de 1 gol yese de 4 kurtarış yaptı ve klasını gösterdi. Ligde 4 maçta kalesine gelen 20 şutun 18'ini kurtaran Uğurcan yüzde 90 gibi inanılmaz bir kurtarış oranı yakaladı.

DEVLER LİGİ'NDE BİR İYİ BİR KÖTÜ

Uğurcan Çakır'ın eleştiri aldığı tek mücadele Eintracht Frankfurt deplasmanı oldu. G.Saray'ın 5-1 kaybettiği maçta kurtarış yapamayan Uğurcan, Liverpool önünde ise birisi kazanılan penaltıdan önce karşı karşıya pozisyon olmak üzere 4 kurtarış yaparak Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftanın en iyi kalecisi seçilmeyi başardı.