Haberler Galatasaray Torreira durmuyor

Torreira durmuyor

Sarı-kırmızılı takımın orta alandaki dinamosu Lucas Torreira, son 4 yılda istatistikleri ile ön plana çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 06:50
Torreira durmuyor

Sarı-kırmızılı takımın orta alandaki dinamosu Lucas Torreira, son 4 yılda istatistikleri ile ön plana çıktı. Son 4 yıldır en çok sahipsiz top kazanan (715), en çok isabetli pas veren (5172), en çok topla buluşan (7102) ikinci oyuncusu olan Uruguaylı, 156 top kapma ile de üçüncü sırada kendisine yer buldu. 106 maçta 6 gol atan Torreira 9 da asist ile ön plana çıktı.

