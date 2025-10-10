Galatasaray'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen Anıtı'nın açılışı yapıldı

Galatasaray Spor Kulübü'nün, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta yaptığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ali Sami Yen ve Tevfik Fikret Anıtı'nın açılışı gerçekleştirildi. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, eski başkanlar Adnan Polat ile Alp Yalman, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan ve kulüp üyeleri katıldı.

Törende konuşan Dursun Özbek, Galatasaray'ın ve Türkiye'nin tarihsel yürüyüşüne ışık tutan üç değeri bir araya getirmek için toplandıklarını belirterek, "Bu heykel sadece bir anıt değildir. Bir fikri zincirinin, bir medeniyet yolculuğunun sembolüdür. 1481 yılında Tevfik Fikret'in de bir dönem müdürlüğünü yaptığı Galatasaray Lisesi'nin temelleri atıldığında bu kurum amacı yalnız bir bilgi öğretmek değildi. Devletine, milletine hizmet edecek gençler de yetiştirmekti. O vizyon yıllar sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Cumhuriyet'in aydınlık yoluna dönüştü. O vizyon, 1905'te bir grup genç tarafından 'Türk olmayan takımları yenmek' idealiyle kurulan Galatasaray Spor Kulübü'nün ruhuna can verdi. O gençlerin başında Ali Sami Yen vardı. Sadece spor kulübü kurmadılar, karakter, duruş ve kimlik inşa ettiler. Bugün burada Atatürk'ün vizyonu Tevfik Fikret'in düşünce ve Ali Sami Yen'in inancı bir heykelde değil, bir ruh bütünlüğünde birleşiyor. Atatürk, bu topraklara özgürlük, laiklik ve çağdaşlık fikrini kazandırdı. Tevfik Fikret, Galatasaray Lisesi'ndeki öğrencilerine erdemli yaşamın önemini öğretti. Ali Sami Yen, o gençlerin enerjisini sporla birlikte, kardeşlikle buluşturdu. Üçü bir araya geldiğinde ortaya çıkan şey yalnızca bir kurum değil, Galatasaray'ın ta kendisidir. Tevfik Fikret, Atatürk'e ve Cumhuriyet idealine ilham veren ahlakı, vicdanı ve bilimi merkezine alan felsefesi bugüne hala Galatasaray'ın damarlarında dolaşmaktadır. Bu heykel geçime bir saygı duruşu olduğu kadar, geleceğe de verilen bir sözdür. Bu anlamlı eserde emeği geçen Rahmi Aksungur ve tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen'in ışığı daima yolumuz aydınlatmaya devam edecektir" diye konuştu.

Bu anıt, heykeltraş Prof. Dr. Rahmi Aksungur tarafından yapıldı. Törende Başkan Dursun Özbek, Aksungur'a emeklerinden dolayı plaket verdi. Rahmi Aksungur, anıtın 1 yılı aşkın sürede yapıldığını söyledi.

Törende ayrıca Galatasaray'da yapılan 100. etkinliklerinin komite üyelerine de plaket verildi.

Konuşma ve plaket takdiminin ardından heykelin açılışı Dursun Özbek, Adnan Polat ve Alp Yalman tarafından gerçekleştirildi.