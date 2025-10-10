CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Dursun Özbek’ten Kerem Aktürkoğlu transferi yorumu: Konu Türk futbolunun sorunudur!

GALATASARAY HABERİ - Dursun Özbek’ten Kerem Aktürkoğlu transferi yorumu: Konu Türk futbolunun sorunudur!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu transferinde ortaya atılan “çift sözleşme” iddiaları hakkında konuştu. Özbek, “Bu sadece Türkiye’de değil, FIFA ve UEFA nezdinde de yaptırımı olan bir durum. Konuya Türk futbolunun genel bir sorunu olarak bakmak gerekir” dedi. İşte Özbek'in açıklamaları... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 11:42 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 11:55
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERİ - Dursun Özbek’ten Kerem Aktürkoğlu transferi yorumu: Konu Türk futbolunun sorunudur!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özbek'e törende, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe ile iki ayrı sözleşme yaptığı ve "esas ücretin" kulüp dışından bir isim tarafından karşılandığı iddiaları hatırlatıldı.

Soruyu yanıtlayan Özbek, konunun artık sadece kulüpler arasında bir tartışma olmaktan çıktığını vurguladı: "Kerem Aktürkoğlu ile ilgili Fenerbahçe yöneticisinin yaptığı açıklama fazla tartışmaya gerek bırakmadı. Kulüp olarak nasıl bir sözleşme yaptıklarını kendileri açıkladı zaten. Konu sadece Türkiye'de tartışılan bir konu değil."

"FIFA VE UEFA NEZDİNDE YAPTIRIMLARI VAR"

Özbek, bu tür uygulamaların uluslararası düzeyde ciddi sonuçlar doğurabileceğini hatırlattı: "Bu tip uygulamaların FIFA ve UEFA nezdinde yaptırımları oluyor. İngiltere ve Fransa'daki kulüplere karşı alınan yaptırımları hatırlarsak, benzer olayların hep aynı nedenlerden kaynaklandığını görürüz."

Galatasaray Başkanı ayrıca, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun konuyla ilgili açıklamalarına da değindi: "Değerli TFF Başkanımızın yaptığı açıklamaları dikkate alırsak, konunun üzerine ciddiyetle eğileceğini düşünüyorum. Zaten bir çalışma başlatıldığı söylendi. Bundan sonrasını dikkatle izleyeceğiz."

"TÜRK FUTBOLUNUN ORTAK SORUNU"

Dursun Özbek, yaşananların sadece bir kulübü değil, tüm futbol sistemini ilgilendirdiğini belirtti: "Konunun herkesi en üst seviyede ilgilendirdiğini düşünüyorum. Buna sadece bir kulüp meselesi olarak değil, Türk futbolunun yapısal bir sorunu olarak eğilmek lazım."

Bu yaz transfer döneminde Kerem Aktürkoğlu, Benfica'dan 22.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Transferin ardından ortaya atılan "çift sözleşme" ve "ücretin kulüp dışı kişi tarafından ödenmesi" iddiaları, Türk futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Özbek'ten Barış Alper ve Icardi açıklaması! Devamını Oku BUNU DA OKU

F.Bahçe'den orta saha bombası! 2 yıldızdan 1'i imza atacak
Özbek'ten Barış Alper ve Icardi açıklaması!
DİĞER
FIFA Dünya Kupası için tarihi hamle! Infantino yeni değişikliği duyurdu...
Son dakika! MSB'den Gazze açıklaması: "Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü göreve hazırdır"
Infantino'dan köklü değişiklik hazırlığı!
İşte Tedesco’nun ara transfer stratejisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Millilerimiz Bulgaristan maçına hazır! Millilerimiz Bulgaristan maçına hazır! 11:52
Kosova - Slovenya maçı hangi kanalda? Kosova - Slovenya maçı hangi kanalda? 11:52
Özbek’ten Kerem transferi yorumu! Özbek’ten Kerem transferi yorumu! 11:42
İsveç - İsviçre maçı detayları (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri) İsveç - İsviçre maçı detayları (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri) 11:37
Infantino'dan köklü değişiklik hazırlığı! Infantino'dan köklü değişiklik hazırlığı! 11:26
Özbek'ten Barış Alper ve Icardi açıklaması! Özbek'ten Barış Alper ve Icardi açıklaması! 11:20
Daha Eski
Almanya Lüksemburg CANLI İZLE | Almanya - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Lüksemburg CANLI İZLE | Almanya - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 11:17
Doncic’ten Türkiye’ye övgü: En çılgın... Doncic’ten Türkiye’ye övgü: En çılgın... 11:03
Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor 10:53
Beşiktaş’ta devre arasında büyük değişim! Beşiktaş’ta devre arasında büyük değişim! 10:49
Ronaldo'dan kelliğe karşı önlem! Ronaldo'dan kelliğe karşı önlem! 10:41
Kuzey İrlanda - Slovakya maçı detayları (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri) Kuzey İrlanda - Slovakya maçı detayları (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri) 10:23