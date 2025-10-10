GALATASARAY HABERİ - Dursun Özbek’ten Kerem Aktürkoğlu transferi yorumu: Konu Türk futbolunun sorunudur!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özbek'e törende, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe ile iki ayrı sözleşme yaptığı ve "esas ücretin" kulüp dışından bir isim tarafından karşılandığı iddiaları hatırlatıldı.

Soruyu yanıtlayan Özbek, konunun artık sadece kulüpler arasında bir tartışma olmaktan çıktığını vurguladı: "Kerem Aktürkoğlu ile ilgili Fenerbahçe yöneticisinin yaptığı açıklama fazla tartışmaya gerek bırakmadı. Kulüp olarak nasıl bir sözleşme yaptıklarını kendileri açıkladı zaten. Konu sadece Türkiye'de tartışılan bir konu değil."

"FIFA VE UEFA NEZDİNDE YAPTIRIMLARI VAR"

Özbek, bu tür uygulamaların uluslararası düzeyde ciddi sonuçlar doğurabileceğini hatırlattı: "Bu tip uygulamaların FIFA ve UEFA nezdinde yaptırımları oluyor. İngiltere ve Fransa'daki kulüplere karşı alınan yaptırımları hatırlarsak, benzer olayların hep aynı nedenlerden kaynaklandığını görürüz."

Galatasaray Başkanı ayrıca, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun konuyla ilgili açıklamalarına da değindi: "Değerli TFF Başkanımızın yaptığı açıklamaları dikkate alırsak, konunun üzerine ciddiyetle eğileceğini düşünüyorum. Zaten bir çalışma başlatıldığı söylendi. Bundan sonrasını dikkatle izleyeceğiz."

"TÜRK FUTBOLUNUN ORTAK SORUNU"

Dursun Özbek, yaşananların sadece bir kulübü değil, tüm futbol sistemini ilgilendirdiğini belirtti: "Konunun herkesi en üst seviyede ilgilendirdiğini düşünüyorum. Buna sadece bir kulüp meselesi olarak değil, Türk futbolunun yapısal bir sorunu olarak eğilmek lazım."

Bu yaz transfer döneminde Kerem Aktürkoğlu, Benfica'dan 22.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Transferin ardından ortaya atılan "çift sözleşme" ve "ücretin kulüp dışı kişi tarafından ödenmesi" iddiaları, Türk futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.