Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Barış Alper ve Icardi'nin sözleşmeleri yenilenecek mi? Dursun Özbek açıkladı!

GALATASARAY HABERİ: Barış Alper ve Icardi'nin sözleşmeleri yenilenecek mi? Dursun Özbek açıkladı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı ekibin sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 11:25 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 11:50
GALATASARAY HABERİ: Barış Alper ve Icardi'nin sözleşmeleri yenilenecek mi? Dursun Özbek açıkladı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı ekibin sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI

"Barış Alper ve Icardi'nin sözleşmeleriyle ilgili yeni iddialar var. Bir şeyler söyler misiniz?"

Dursun Özbek: Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini yeni tadil ettik. Çok önemli ve değer verdiğimiz bir oyuncu. Yeni sözleşmesiyle devam edecek. Icardi'nin bu sene son senesi, bize çok büyük değerler katmış, önemli bir futbolcu. Geçtiğimiz sezonlarda çok büyük katkısı oldu. Bu sene de aynı katkıyı vereceğinden eminim. Yeni sözleşme yapılması, yapılmaması bugünün konusu değil. Sezon ortasına doğru kulübün vereceği karardır.

"NBA EUROPE'A DAVET EDİLDİK"

"Geçtiğimiz ay, FIBA'nın daveti üzerine Cenevre'ye görüşmeye gittik Can Natan ile beraber. Avrupa'da FIBA'nın yeni bir oluşumu var, planlama aşamasında. NBA Europe diye. Galatasaray'ın da olmasını istediler. Daha neticelenmedi. Böyle bir organizasyona davet aldık. Her adımda bilgi vereceğiz."

