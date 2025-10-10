Cimbom eksik çalıştı

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada sarı-kırmızılılar çalışmalarını eksik bir şekilde sürdürdü. Milli takımlarına giden Uğurcan, Abdülkerim, Eren, Barış Alper, Yunus, Arda Ünyay, Sanchez, Sallai, Lemina ve Osimhen'in yanı sıra sakatlığı bulunan Singo da çalışmada şer almadı. 4 günlük izin sona ererken teknik direktör Okan Buruk her geçen gün vitesi yükseltecek.