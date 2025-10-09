Nusaybin’de Adnan Polat Galatasaray Spor ve Eğitim Merkezi açıldı

Nusaybin ilçesinde Polat Vakfı tarafından yapılan 'Adnan Polat Galatasaray Spor ve Eğitim Merkezi' için açılış töreni düzenlendi. Törene Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyeleri, Polat Vakfı ve Eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vakıf üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Akkoyun, Adnan Polat ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e plaket takdim etti. Ayrıca bazı iş insanları tarafından Galatasaray yöneticilerine üzerinde Mardin'in plakası olan '47' yazılı yöresel amatör spor formaları hediye edildi.

POLAT: TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMÜNÜN MERKEZLERİNDEN BİRİ OLACAK

Açılışta konuşan Polat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, merkezin sadece bir spor tesisi değil, aynı zamanda gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyecek bir yaşam alanı olduğunu ifade ederek, "Polat Vakfı'nın amacı toplumda katkıda bulunmak ve faydalı nesille yetiştirmek. Çocuklar ve gençler için imkanlar sağlamak. Bu vakfı 2023 yılında kurduk. 1 ay sonra deprem oldu. Polat Vakfı olarak yardımlar yaptık. Yenilenebilir enerji ile ilgili 'Gelecek yeşil ışık yak' diye projemiz var. Çevremizi, iklim değişliğine korumak için mücadele ediyoruz. Buradaki kitap ihtiyacımız Feyziye Mektepleri kitap alıp, gönderdi. Valime çok teşekkür ediyorum. Birinci günden beri her türlü desteği verdi. Kaymakamıma da teşekkür ediyorum. Perdenin arkasında olup, hiç gözükmeden bize yardım bir kişi daha var, o da Dursun Özbek. Her türlü desteği verdi. Burası Galatasaray Spor ve Eğitim Merkezi. Burası fiziksel, sosyal, yaşam alanı. Toplumsal dönüşümünün merkezlerinden biri olacak. Kütüphanesi var, sosyal mekanları var. Futbol, basketbol, voleybol, tenis sahamız var. Buranın açıldıktan sonra eksiklerimiz tespit edip, onları da tamamlayacağız. Burası Türkiye'de birlik ve beraberliğin sembolü olacak. Bizim amacımız vatanımıza ve milletimize hayırlı gençler yetiştirmek. Gençlerimizi iyi yetiştirirsek toplumumuzun kalkınması için çok önemli unsular olacak. Bu kız çocuklarını iyi geliştirirsek, iyi gelişmiş annenin yetiştirdiği çocuklar çok daha iyi olur. Onun için bütün burada yaşayanlara çocuklarımıza sahip çıkın. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik ruhunu bütün Türkiye'ye ve bölgeye yayalım. Burada her çocuk için fırsat eşitliği vermemiz lazım. Polat Vakfı olarak diğer bölgelerde de yapmak istiyoruz. Devlet yapacağını yapıyor, biz de iş insanları olarak ülkeyi geliştirmemiz için yardımcı olmak zorundayız" dedi.

'GALATASARAY İLE EĞİTİM VE SPOR ÇOK YAKIŞIYOR'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise, buradaki çocukların eğitilmesi için her türlü desteğin verileceğini ifade ederek, "Bu tesisin açılışına gelmeyi çok istedim, Adnan kardeşimle beraber bu tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz. Galatasaray ile eğitim ve spor çok yakışıyor. Çünkü Galatasaray Spor Kulübü, bir eğitim yuvasından çıkmış, 120 yıl boyunca gösterdiği çabayla, mücadele gücüyle bir dünya markası haline gelmiştir. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük sivil toplu kuruluşu olarak ülkesinin her zaman yardımcısı ve destekçisi olmuştur. Adnan kardeşimin, Galatasaray ile birlikte yaptığı bu tesis, gençlerimizin yetişmesi ve gelişmesi için çok önemli bir tesis. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu tesislerden biri. Spor ve eğitimle iç içe olmanız ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri. Bundan sonraki görev Galatasaray Spor Kulübü'ne yani bizlere düşüyor. Çünkü buradaki çocukların eğitilmesi için Galatasaray Spor Kulübü elinden gelen desteği verecek. Burası Galatasaray'ın bir evidir. Galatasaray her zaman ihtiyaç duyduğunuz anda yanınızda olacaktır. Bunu sizlere söz veriyorum. Her zaman yanınızda olacağım. Bu tesisi yapanlardan Allah razı olsun" diye konuştu.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ise konuşmasında sporun birleştirici gücüne vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Adnan Polat Galatasaray Spor ve Eğitim Merkezi, sporla eğitimi bir araya getirerek gençlerimize özgüven kazandıracaktır. Buradan yetişen gençlerimizin, şanlı bayrağımızı uluslararası müsabakalarda gururla dalgalandıracağına inanıyorum."

Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, merkezin ilçeye kazandırılmasının çok değerli olduğunu ifade ederek Polat Vakfı'na teşekkür etti.ynak: DHA