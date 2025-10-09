Hakan hazır

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Tarihinin en pahalı kadrosunu oluşturan G.Saray ara transfer döneminde de durmaya niyetli değil. Sarı-kırmızılılar 3 bölgeye takviye yapmayı planlarken bunların başında orta saha transferi geliyor.

Transfer döneminin son günlerinde Hakan için kulübü İnter ile görüşen sarıkırmızılılar, istenen yüksek bonservis bedeli nedeniyle geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Hakan'ın ayrılmak istediğini bilen İtalyanlar ara dönemde bu bölgeye takviye yapmayı planlarken G.Saray da kapıyı bir kez daha çalacak. Teklifini yükseltecek olan Aslan artık mutlu sona ulaşmak istiyor.

ÇOCUKLUK AŞKI

Her fırsatta parçalı formayı giymek istediğini ve G.Saraylı olduğunu ifade eden Hakan, iki takımın anlaşmasını bekliyor. Kariyerinin kalan kısmını çocukluk aşkı G.Saray'da geçirmek isteyen 31 yaşındaki futbolcu kulübünden kolaylık bekliyor.

Ocak ayında İnter ile anlaşma sağlanması halinde sözleşmede her türlü kolaylığı sağlayacağını yönetime ileten milli futbolcu, iki takımın masaya oturmasını dört gözle bekliyor.

Orta alanda Sara'nın istikrarsızlığı nedeniyle bu bölgeye takviye isteyen teknik direktör Okan Buruk, Hakan'ın sahadaki görevini de kafasında belirledi.

HARİKA BAŞLADI

G.Saray transferi gerçekleşmeyince hayal kırıklığı yaşayan Hakan Çalhanoğlu, yine de kendisini İnter'e verdi. Martinez ile de arasındaki buzları tamamen eritti ancak aklı hala Galatasaray'da. İtalyan ekibinde harika bir sezon geçiren 31 yaşındaki futbolcu, forma giydiği 6 karşılaşmada 2 gol atarken 2 de asiste imzasını atarak formda olduğunu gösterdi.