Galatasaray’dan orta sahaya “Singo etkisi!” Ara transfer için planlar başladı

Trendyol Süper Lig'de 22 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, ara transfer dönemi için planlamalarına şimdiden başladı. Sezonun ilk bölümünde hem ligde hem de Avrupa arenasında istikrarlı bir performans sergileyen sarı-kırmızılı yönetim, kadroyu güçlendirmek için özellikle orta saha hattına odaklanmış durumda.

A Spor'un haberine göre Galatasaraylı üst düzey bir yetkili, takımın transfer stratejisiyle ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı. Yetkili, "Şampiyonlar Ligi'nde daha iddialı bir konuma gelirsek, Singo'nun orta saha versiyonunu kadromuza katmak istiyoruz" sözleriyle hedeflerini net biçimde ortaya koydu.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde sarı-kırmızılılar, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek için yoğun çaba harcamış ancak Inter ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı için bu hamle sonuçsuz kalmıştı.

Galatasaray, yaz transfer döneminde Fildişi Sahilli sağ bek Wilfred Singo'yu 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Monaco'dan kadrosuna katarak büyük ses getirmişti. Yönetim, benzer bir profilde, savunma ve hücum dengesi yüksek bir orta saha oyuncusunu ara transfer döneminde takıma kazandırarak kadro derinliğini artırmayı hedefliyor.