Barış Alper’e yeni sözleşme

Suudi Arabistan ekibi NEOM SC’nin senelik 10 milyon euro önerdiği Barış Alper’e kaldığı için yeni bir sözleşme önerilecek. Sarı-kırmızılı takımda senelik 2.2 milyon euro kazanan Barış Alper Yılmaz ile görüşecek olan yönetim, maaşını 4 milyon euro seviyesine çıkartacak.
