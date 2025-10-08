HaberlerGalatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni yıldızı Mertens'ten! 21'lik yıldız Aslan olacak
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminde takıma kazandırdığı isimlerle dünya çapında gündem olan Galatasaray, zaman kaybetmeden ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Ocak ayında orta saha takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, eski yıldızı Dries Mertens'in olumlu referans verdiği genç futbolcuyu gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)