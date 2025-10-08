CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni yıldızı Mertens'ten! 21'lik yıldız Aslan olacak

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni yıldızı Mertens'ten! 21'lik yıldız Aslan olacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminde takıma kazandırdığı isimlerle dünya çapında gündem olan Galatasaray, zaman kaybetmeden ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Ocak ayında orta saha takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, eski yıldızı Dries Mertens'in olumlu referans verdiği genç futbolcuyu gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 Çarşamba 10:13
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni yıldızı Mertens'ten! 21'lik yıldız Aslan olacak

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni yıldızı Mertens'ten! 21'lik yıldız Aslan olacak

Yönetim özellikle teknik direktör Okan Buruk ile yaptığı görüşmelerin ardından transfer yapılacak ilk bölgelerden birini belirledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni yıldızı Mertens'ten! 21'lik yıldız Aslan olacak

Sarı-kırmızılılarda orta saha takviyesi gündeme geldi.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni yıldızı Mertens'ten! 21'lik yıldız Aslan olacak

Galatasaray Yönetimi orta sahada rotasyonu güçlendirecek hamleler yapmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni yıldızı Mertens'ten! 21'lik yıldız Aslan olacak

Yaz transfer döneminde de Cimbom'la adı geçen Mario Stroeykens yeniden listeye alındı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yeni yıldızı Mertens'ten! 21'lik yıldız Aslan olacak

Belçika'da Anderlecht ile kontratı sezon sonu bitecek 21 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'ın unutulmaz ismi Dries Mertens de olumlu referans oluyor.

G.Saray'a İsviçre'den sürpriz stoper!
F.Bahçe'de gündem R. Madrid'in yıldızı!
DİĞER
Barış Falay 'Kuruluş Orhan'ı anlattı: “Yüksek kalitede bir oyuncu ekibi bir araya geldi!”
Son dakika! İstanbul'da ünlülere "uyuşturucu" baskını! Aralarında Hadise, Dilan Polat, İrem Derici ve Demet Evgar da bulunuyor
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Ederson ve Duran...
G.Saray'da Icardi için flaş karar! Sözleşmesi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anadolu Efes Sırbistan deplasmanına gidiyor Anadolu Efes Sırbistan deplasmanına gidiyor 09:37
Real Madrid-Roma maçı ne zaman? Real Madrid-Roma maçı ne zaman? 09:35
Twente-Chelsea maçı ne zaman? Twente-Chelsea maçı ne zaman? 09:16
F.Bahçe'den dev operasyon! İşte Kanarya'nın ocak ayındaki ilk transferi F.Bahçe'den dev operasyon! İşte Kanarya'nın ocak ayındaki ilk transferi 09:00
Bugünkü maçlar 8 Ekim Çarşamba 2025 Bugünkü maçlar 8 Ekim Çarşamba 2025 08:11
G.Saray'a Jakobs için flaş mektup! G.Saray'a Jakobs için flaş mektup! 00:18
Daha Eski
G.Saray'da flaş Osimhen gerçeği! Derbide... G.Saray'da flaş Osimhen gerçeği! Derbide... 00:18
A Milli Takım'a sürpriz 10 numara! A Milli Takım'a sürpriz 10 numara! 00:18
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Rodrygo'dan transfer açıklaması Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Rodrygo'dan transfer açıklaması 00:18
Szymanski'den olay hamle! F.Bahçe'den ayrılmak için... Szymanski'den olay hamle! F.Bahçe'den ayrılmak için... 00:18
Roma'dan flaş Zeki Çelik kararı! Transfer... Roma'dan flaş Zeki Çelik kararı! Transfer... 00:18
G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi! G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi! 00:18