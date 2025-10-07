CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da flaş Torreira gelişmesi! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı ancak...

Galatasaray'da flaş Torreira gelişmesi! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı ancak...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a geldiği günden bu yana gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezlerinden olan Lucas Torreira ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Yönetim, geçtiğimiz aylarda sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığı Uruguaylı orta saha oyuncusuyla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 12:14
Galatasaray'da flaş Torreira gelişmesi! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı ancak...

Galatasaray, Lucas Torreira'nın futbolu bırakana kadar takımda kalmasını istiyor.

Galatasaray'da flaş Torreira gelişmesi! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı ancak...

Yönetim, sarı-kırmızılılarda 4. sezonunu geçiren tecrübeli futbolcunun sözleşmesini geçtiğimiz aylarda 2028 yılına kadar uzatmıştı.

Galatasaray'da flaş Torreira gelişmesi! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı ancak...

Çalışkanlığı, aidiyeti ve performansıyla beğeni toplayan Torreira, özellikle Liverpool maçında Galatasaray kariyerinin en iyi oyunlarından birini sergilemişti.

Galatasaray'da flaş Torreira gelişmesi! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı ancak...

Galatasaray, Okan Buruk'un çok memnun olduğu Uruguaylı orta sahaya bir sözleşme daha önermeyi planlıyor.

Galatasaray'da flaş Torreira gelişmesi! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı ancak...

A Spor'un haberine göre yönetim, Torreira'ya 2030 yılına kadar sürecek yeni bir kontrat önerecek.

Galatasaray'da flaş Torreira gelişmesi! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı ancak...

Bir gün Arjantin ekibi Boca Juniors'ta forma giymek istediğini söyleyen yıldız oyuncu, teklife olumlu yanıt verirse 34 yaşına kadar Galatasaray'da kalacak.

