Singo 4 hafta yok

Liverpool fatihi G.Saray, zorlu Beşiktaş derbisinde 56 dakika 10 kişi oynamasına rağmen golü bulup sahadan 1 puanla ayrılırken futbolcular üstün bir performans sergiledi. Derbide oyuncular kendilerini fazlasıyla zorlarken bu durum sakatlığa da neden oldu. Singo dakika 20'de atılan uzun topa koşarken arka adalesinden sakatlandı ve 26'da yerini Sallai'ye bıraktı. Dün MR'ı çekilen Fildişili futbolcudan kötü haber geldi. Singo yaklaşık olarak 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

MİLLİ TAKIMA GİTMEYECEK

Milli takıma gitmeyip tedavisine İstanbul'da devam edecek olan Singo'nun durumu hakkında kulüp bilgilendirme geçti. G.Saray'dan yapılan açıklamada, "Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo'nun sponsor hastanemiz Acıbadem'de çekilen MR'ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.