Lucas Torreira yerinde durmadı

Sarı-kırmızılı takımın orta alandaki atom karıncası Lucas Torreira, derbiye de damgasını vurdu. İlkay Gündoğan'ın attığı golde asisti yaptığı hücum baskısının ardından kaydeden Uruguaylı futbolcu, karşılaşmanın en fazla koşan ismi oldu. Torreira 10.95 km mesafe ile derbiye damgasını vurdu.
