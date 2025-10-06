Icardi milli arada açığını kapatacak

Milli maçlar nedeniyle verilecek arada Mauro Icardi, takım arkadaşları ile arasındaki fiziksel farkı kapatma şansı bulacak. Arjantinli oyuncu 2 haftalık süreci en iyi şekilde değerlendirip eski formuna kavuşmaya çalışacak. İcardi'yi 4 günlük iznin ardından oldukça yoğun bir tempo bekliyor olacak.
