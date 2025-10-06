CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Icardi milli arada açığını kapatacak

Icardi milli arada açığını kapatacak

Milli maçlar nedeniyle verilecek arada Mauro Icardi, takım arkadaşları ile arasındaki fiziksel farkı kapatma şansı bulacak. Arjantinli oyuncu 2 haftalık süreci en iyi şekilde değerlendirip eski formuna kavuşmaya çalışacak. İcardi'yi 4 günlük iznin ardından oldukça yoğun bir tempo bekliyor olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Icardi milli arada açığını kapatacak
