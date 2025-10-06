GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk’tan Liverpool zaferi sonrası kadro kararı: Kazanan takımı bozmak haksızlık olurdu!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray'da Okan Buruk'un Beşiktaş derbisindeki kadro tercihi, kulüp içinde ve kamuoyunda dikkat çekti. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Buruk'un aynı 11'le sahaya çıktığı derbiden 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.