GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan Liverpool zaferi sonrası kadro kararı: Kazanan takımı bozmak haksızlık olurdu!

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan Liverpool zaferi sonrası kadro kararı: Kazanan takımı bozmak haksızlık olurdu!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u yenen ilk 11'i korumasının gerekçesini açıkladı. Buruk, "Kazanan takımdan birini kesmek haksızlık olurdu" derken kulüp yöneticileri de hocanın tercihlerine destek verdi. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 11:34
GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan Liverpool zaferi sonrası kadro kararı: Kazanan takımı bozmak haksızlık olurdu!

Galatasaray'da Okan Buruk'un Beşiktaş derbisindeki kadro tercihi, kulüp içinde ve kamuoyunda dikkat çekti. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Buruk'un aynı 11'le sahaya çıktığı derbiden 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan Liverpool zaferi sonrası kadro kararı: Kazanan takımı bozmak haksızlık olurdu!

Teknik direktör Okan Buruk'un, bu kararını çevresiyle paylaşırken "Liverpool karşısında kazanan takımdan kimi kessem haksızlık olurdu. Yorgunluk bahane olamaz. Oyuncu kendini yorgun hissederse, bunu açıkça söyler ve o zaman değişiklik yaparız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan Liverpool zaferi sonrası kadro kararı: Kazanan takımı bozmak haksızlık olurdu!

Yaklaşık bir saat boyunca 10 kişi mücadele ettikleri maçta Buruk, Sara ve Eren'i 78. dakikada, Icardi ile Leroy Sane'yi ise 87. dakikada oyuna dahil etti.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan Liverpool zaferi sonrası kadro kararı: Kazanan takımı bozmak haksızlık olurdu!

YÖNETİMDEN DESTEK: "HOCA DOĞRU KARAR VERDİ"

Galatasaraylı yöneticiler de Milliyet'e yaptıkları açıklamada Okan Buruk'un kadro tercihlerini savundu.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan Liverpool zaferi sonrası kadro kararı: Kazanan takımı bozmak haksızlık olurdu!

"Hocamızın kararları doğruydu. Sane'yi gördünüz, son pozisyonda geri koşmadı. Icardi fiziksel olarak tam hazır değil. Sara temposuzdu; Beşiktaş karşısında 11'de başlasa zorlanabilirdi. Sadece Jakobs'un yerine Eren'le başlanabilir miydi diye düşünebiliriz, ama Jakobs da iyi oynadı ve fiziksel olarak diri gözüktü. Hoca kazanan takımı bozmadı, bizce bu doğru bir karardı" ifadeleri kullanıldı.

