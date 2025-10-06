GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk’tan Liverpool zaferi sonrası kadro kararı: Kazanan takımı bozmak haksızlık olurdu!

Galatasaray'da Okan Buruk'un Beşiktaş derbisindeki kadro tercihi, kulüp içinde ve kamuoyunda dikkat çekti. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Buruk'un aynı 11'le sahaya çıktığı derbiden 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.
Teknik direktör Okan Buruk'un, bu kararını çevresiyle paylaşırken "Liverpool karşısında kazanan takımdan kimi kessem haksızlık olurdu. Yorgunluk bahane olamaz. Oyuncu kendini yorgun hissederse, bunu açıkça söyler ve o zaman değişiklik yaparız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Yaklaşık bir saat boyunca 10 kişi mücadele ettikleri maçta Buruk, Sara ve Eren'i 78. dakikada, Icardi ile Leroy Sane'yi ise 87. dakikada oyuna dahil etti.
Galatasaraylı yöneticiler de Milliyet'e yaptıkları açıklamada Okan Buruk'un kadro tercihlerini savundu.
"Hocamızın kararları doğruydu. Sane'yi gördünüz, son pozisyonda geri koşmadı. Icardi fiziksel olarak tam hazır değil. Sara temposuzdu; Beşiktaş karşısında 11'de başlasa zorlanabilirdi. Sadece Jakobs'un yerine Eren'le başlanabilir miydi diye düşünebiliriz, ama Jakobs da iyi oynadı ve fiziksel olarak diri gözüktü. Hoca kazanan takımı bozmadı, bizce bu doğru bir karardı" ifadeleri kullanıldı.