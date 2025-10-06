CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Leroy Sane’den örnek davranış! Icardi’den farklı bir yol seçti

GALATASARAY HABERİ - Leroy Sane’den örnek davranış! Icardi’den farklı bir yol seçti

Galatasaray'da son haftalarda yedek kalan Leroy Sane, teknik direktör Okan Buruk'un kararına olgunlukla yaklaştı. Alman yıldız, Liverpool ve Beşiktaş maçlarında forma şansı bulamamasına rağmen tavır koymadı. Buna karşılık Mauro Icardi, aynı süreçte tepki çekici bir karar aldı. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 09:22
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERİ - Leroy Sane’den örnek davranış! Icardi’den farklı bir yol seçti

Galatasaray'da son haftaların en çok konuşulan ismi Leroy Sane oldu. Liverpool karşısında forma giymeyen, Beşiktaş derbisinde de yedek kulübesinde başlayan Alman yıldız, profesyonel tutumuyla dikkat çekti.

GALATASARAY HABERİ - Leroy Sane’den örnek davranış! Icardi’den farklı bir yol seçti

OKAN BURUK'UN KARARINA SAYGI GÖSTERDİ
Derbide son dakikalarda oyuna giren 29 yaşındaki futbolcu, hocası Okan Buruk'un tercihine saygı duydu. Buruk, Sane hakkında "Ona çok güveniyorum. Takıma büyük katkılar vereceğine inanıyorum" ifadelerini kullanırken, yıldız oyuncu da bu sözleri boşa çıkarmamak için ekstra çalışmalar yapma kararı aldı.

GALATASARAY HABERİ - Leroy Sane’den örnek davranış! Icardi’den farklı bir yol seçti

"KARARI ANLIYORUM" DEDİ
Sabah'ta yer alan habere göre Sane, takım arkadaşlarına "Hocamız Liverpool kadrosunu bozmak istemedi, bu kararı anlayışla karşılıyorum" diyerek olgun bir tavır sergiledi. Galatasaray formasıyla ligde 8 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans gösteren Alman yıldız, milli arayı özel antrenmanlarla değerlendirecek. Bayern Münih'ten ayrıldıktan sonra sarı-kırmızılılara 3 yıllık imza atan Sane, yılda 12 milyon Euro kazanıyor.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERİ - Leroy Sane’den örnek davranış! Icardi’den farklı bir yol seçti

ICARDI'DEN FARKLI BİR TAVIR: MADRİD TATİLİ
Aynı dönemde yedek kalan bir diğer isim Mauro Icardi ise farklı bir yol seçti. Liverpool ve Beşiktaş maçlarında ilk 11'de yer almayan Arjantinli golcü, bu durumu problem haline getirdi.

GALATASARAY HABERİ - Leroy Sane’den örnek davranış! Icardi’den farklı bir yol seçti

Beşiktaş maçı sonrası elinde valizle stattan ayrılan Icardi, sosyal medyada sırtı dönük bir fotoğraf paylaştıktan sonra sevgilisi China Suarez ile birlikte Madrid'e tatile gitti. Bu davranış, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti.

GALATASARAY HABERİ - Leroy Sane’den örnek davranış! Icardi’den farklı bir yol seçti

Sosyal medyada bazı taraftarlar, "Hazır değilsen çalış, tatile gitme", "Takım sana eskisi kadar ihtiyaç duymuyor" gibi yorumlarla Icardi'ye tepki gösterdi.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERİ - Leroy Sane’den örnek davranış! Icardi’den farklı bir yol seçti

Uzun süren sakatlığının ardından sahalara dönen Arjantinli yıldız, bu sezon 9 maçta 5 gol kaydetti. Ancak son haftalardaki tavrı, sarı-kırmızılı camiada tartışma konusu olmaya devam ediyor.

F.Bahçe maçında ofsayt kararı doğru mu?
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan talip!
DİĞER
'Aynadaki Yabancı' hepimize ayna tutacak!
Son dakika! İstanbul Altın Rafinerisi şirketlerine operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
"Bilgisayarı ne derse O'nu yapıyor"
G.Saray'da İlkay'dan örnek davranış!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe maçında ofsayt kararı doğru mu? F.Bahçe maçında ofsayt kararı doğru mu? 09:12
Üründül'den flaş değerlendirme! "Kontrolü kaybetti" Üründül'den flaş değerlendirme! "Kontrolü kaybetti" 09:11
"Bilgisayarı ne derse O'nu yapıyor" "Bilgisayarı ne derse O'nu yapıyor" 08:51
Porto ile Benfica yenişemedi! Porto ile Benfica yenişemedi! 01:15
Porto ile Benfica yenişemedi! Porto ile Benfica yenişemedi! 01:14
Tedesco: Kaybetmeyi hak ettik Tedesco: Kaybetmeyi hak ettik 00:07
Daha Eski
F.Bahçe Samsun'da berabere kaldı! F.Bahçe Samsun'da berabere kaldı! 00:07
Samsun'da penaltı VAR'dan döndü! Samsun'da penaltı VAR'dan döndü! 00:07
F.Bahçe'de o isim cezalı duruma düştü! F.Bahçe'de o isim cezalı duruma düştü! 00:07
G.Saray'ın yıldızına Ada'dan talip! G.Saray'ın yıldızına Ada'dan talip! 00:07
Göz-Göz'de seri sürüyor! Göz-Göz'de seri sürüyor! 00:07
F.Bahçe maçında gole ofsayt engeli! F.Bahçe maçında gole ofsayt engeli! 00:07