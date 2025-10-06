GALATASARAY HABERİ - Leroy Sane’den örnek davranış! Icardi’den farklı bir yol seçti

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Galatasaray'da son haftaların en çok konuşulan ismi Leroy Sane oldu. Liverpool karşısında forma giymeyen, Beşiktaş derbisinde de yedek kulübesinde başlayan Alman yıldız, profesyonel tutumuyla dikkat çekti.

OKAN BURUK'UN KARARINA SAYGI GÖSTERDİ

Derbide son dakikalarda oyuna giren 29 yaşındaki futbolcu, hocası Okan Buruk'un tercihine saygı duydu. Buruk, Sane hakkında "Ona çok güveniyorum. Takıma büyük katkılar vereceğine inanıyorum" ifadelerini kullanırken, yıldız oyuncu da bu sözleri boşa çıkarmamak için ekstra çalışmalar yapma kararı aldı.