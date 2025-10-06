GALATASARAY HABERİ - Leroy Sane’den örnek davranış! Icardi’den farklı bir yol seçti

Galatasaray'da son haftaların en çok konuşulan ismi Leroy Sane oldu. Liverpool karşısında forma giymeyen, Beşiktaş derbisinde de yedek kulübesinde başlayan Alman yıldız, profesyonel tutumuyla dikkat çekti.
OKAN BURUK'UN KARARINA SAYGI GÖSTERDİ Derbide son dakikalarda oyuna giren 29 yaşındaki futbolcu, hocası Okan Buruk'un tercihine saygı duydu. Buruk, Sane hakkında "Ona çok güveniyorum. Takıma büyük katkılar vereceğine inanıyorum" ifadelerini kullanırken, yıldız oyuncu da bu sözleri boşa çıkarmamak için ekstra çalışmalar yapma kararı aldı.
"KARARI ANLIYORUM" DEDİ Sabah'ta yer alan habere göre Sane, takım arkadaşlarına "Hocamız Liverpool kadrosunu bozmak istemedi, bu kararı anlayışla karşılıyorum" diyerek olgun bir tavır sergiledi. Galatasaray formasıyla ligde 8 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans gösteren Alman yıldız, milli arayı özel antrenmanlarla değerlendirecek. Bayern Münih'ten ayrıldıktan sonra sarı-kırmızılılara 3 yıllık imza atan Sane, yılda 12 milyon Euro kazanıyor.
ICARDI'DEN FARKLI BİR TAVIR: MADRİD TATİLİ Aynı dönemde yedek kalan bir diğer isim Mauro Icardi ise farklı bir yol seçti. Liverpool ve Beşiktaş maçlarında ilk 11'de yer almayan Arjantinli golcü, bu durumu problem haline getirdi.
Beşiktaş maçı sonrası elinde valizle stattan ayrılan Icardi, sosyal medyada sırtı dönük bir fotoğraf paylaştıktan sonra sevgilisi China Suarez ile birlikte Madrid'e tatile gitti. Bu davranış, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti.
Sosyal medyada bazı taraftarlar, "Hazır değilsen çalış, tatile gitme", "Takım sana eskisi kadar ihtiyaç duymuyor" gibi yorumlarla Icardi'ye tepki gösterdi.
