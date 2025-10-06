GALATASARAY HABERİ - İşte Mauro Icardi’nin mutsuzluğunun 3 nedeni! Hem saha içinde hem saha dışında…

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

2) SÖZLEŞME BELİRSİZLİĞİ

Icardi'nin huzursuzluğunun ikinci nedeni ise geleceğine dair belirsizlik. Galatasaray'la olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Arjantinli yıldızla henüz yeni bir kontrat görüşmesi yapılmadı. Yönetimin bu görüşmeleri sezon sonuna bırakmayı planladığı biliniyor.

Ancak Icardi, hem kendisi hem de ailesi için uzun vadeli bir güvence istiyor. Galatasaray'dan yıllık 10 milyon euro garanti ücret kazanan tecrübeli golcü, bu konudaki sessizliğin sürmesinden rahatsız.