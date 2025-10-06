GALATASARAY HABERİ - İşte Mauro Icardi’nin mutsuzluğunun 3 nedeni! Hem saha içinde hem saha dışında…

CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da son haftaların en çok konuşulan ismi Mauro IcardiLiverpool ve Beşiktaş maçlarında yedek kalan Arjantinli yıldızın moral bozukluğunun arkasında üç temel neden bulunuyor. İşte o nedenler… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 10:07
Galatasaray'da Mauro Icardi krizi büyüyor. Sezon başından bu yana beklentilerin gerisinde kalan Arjantinli golcünün, son haftalarda hem saha içinde hem de saha dışında yaşadığı sorunlar dikkat çekiyor. Akşam'da yer alan habere göre Liverpool maçında yedek kalan, Beşiktaş derbisinde de son dakikalarda oyuna giren Icardi'nin mutsuzluğunun ardında üç ana neden bulunuyor.

1) SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ VE OSIMHEN FAKTÖRÜ
Sezon başında teknik heyet, Victor Osimhen transferinin ardından çift forvetli bir sistem planlamıştı. Hatta Wilfried Singo transferi de bu düzenin savunma dengesini koruması adına yapılmıştı. Ancak Osimhen'in sakatlığıyla planlar askıya alındı.

Nijeryalı yıldızın iyileşmesine rağmen Okan Buruk'un tek forvetli sisteme devam etmesi, Icardi'nin huzursuzluğunu artırdı. Liverpool maçında yedek kalan Arjantinli forvet, bu tercihe tepkisini açıkça ortaya koydu. Beşiktaş derbisinde de benzer bir tablo yaşanınca, Icardi'nin moral bozukluğu derinleşti.

2) SÖZLEŞME BELİRSİZLİĞİ
Icardi'nin huzursuzluğunun ikinci nedeni ise geleceğine dair belirsizlik. Galatasaray'la olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Arjantinli yıldızla henüz yeni bir kontrat görüşmesi yapılmadı. Yönetimin bu görüşmeleri sezon sonuna bırakmayı planladığı biliniyor.

Ancak Icardi, hem kendisi hem de ailesi için uzun vadeli bir güvence istiyor. Galatasaray'dan yıllık 10 milyon euro garanti ücret kazanan tecrübeli golcü, bu konudaki sessizliğin sürmesinden rahatsız.

3) AİLEVİ PROBLEMLER VE VELAYET DAVASI
Icardi'nin en büyük sıkıntısı ise saha dışındaki özel yaşamında yaşanıyor. Yıldız futbolcu, 21 Mart'ta eşi Wanda Nara ile Milano'da boşanmıştı. Şimdi ise kızları Francesca ve Isabella'nın velayetini almak için hem Arjantin'de hem Türkiye'de hukuki mücadele veriyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Icardi, Arjantin'deki davaların da sonuçlanmasını bekliyor. Bu sürecin uzaması ve çocuklarına duyduğu özlem, yıldız golcünün psikolojisini olumsuz etkiliyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 9 maçta 373 dakika süre alan Mauro Icardi, 5 gol kaydetti.

