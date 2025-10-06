Galatasaray-Beşiktaş derbisi tekrar mı oynanacak? Mustafa Çulcu açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Hakem Yasin Kol'un Beşiktaş'ın oyuncu değişikliğinde 4 kez oyunu durdurmasının ardından dev derbide kural hatası iddiaları gündeme gelmişti. Fotomaç Gazetesi yazarı Mustafa Çulcu derbinin tekrar oynatılması söylentileri hakkında değerlendirmede bulundu. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.
Siyah beyazlıların oyuncu değişikliğinde 4 kez oyunun durması kural hatası iddialarını gündeme getirmişti.
RAPORUNA 3 DEĞİŞİKLİK YAZDI
Galatasaray'da derbinin hakemi Yasin Kol'a tepki bulunuyor. Önceki gün resmi siteden yapılan bir paylaşım ve teknik direktör Okan Buruk'un eleştirileri ile Yasin Kol'dan duyulan memnuniyetsizlik dile getirilmişti.
Ayrıca Beşiktaş'ın maç içerisinde usule aykırı bir şekilde 4 kez oyuncu değiştirmesi kural hatası iddialarını ortaya çıkarırken, Yasin Kol'un raporuna 4 kez yapılan değişikliği 3 olarak girdiği iddia edildi.
Fotomaç Gazetesi yazarı Mustafa Çulcu derbinin tekrar oynatılması söylentileriyle ilgili değerlendirmede bulundu. İşte Çulcu'nun yazarı...
"Müsabakalarda takımlar 5 oyuncu değişikliğini (travmada ilave değişiklik hariç) 3 kez oyunun durduğu bir sırada yaparlar. Her iki takım aynı anda yaparsa her iki takım için de ayrı ayrı bir kez sayılır. Devre arası yapılan değişiklik bu 3 kez hakkından bağımsızdır.
G.Saray-Beşiktaş maçında 4 kez olarak bir uygulama hatasıyla kural ihlal edilmiştir. Hakem-4. hakem arasında bir anlaşmazlık yaşandı.
Daha önce ülke futbolumuzda 2020-21 sezonunda Kırşehir- Vanspor maçında ev sahibi takım böyle bir ihlal yapmıştı. Vanspor, TFF'ye müracaat etti. TFF "Kural ihlali yok hakem uygulama ihlali var" diyerek itirazı reddetmişti. Bu emsal karar kayıtlarda bulunuyor
Derbide Yasin Kol ve ekibi uygulama ihlali yaparak kuralı çiğnediler skandala imza attılar. Ancak olayı raporlarda kılıfına uyduracaklardır.
Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Son kararı tabi ki TFF verecektir. Geçmişte emsal karar da olduğu için maç tekrarı söz konusu değildir. Zaten her kural hatasından maç tekrarı olmaz. Kural hatasının sonuca ve oyunun gidişata net tesir etmiş olması gerekir."