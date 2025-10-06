Galatasaray-Beşiktaş derbisi tekrar mı oynanacak? Mustafa Çulcu açıkladı

Ayrıca Beşiktaş'ın maç içerisinde usule aykırı bir şekilde 4 kez oyuncu değiştirmesi kural hatası iddialarını ortaya çıkarırken, Yasin Kol'un raporuna 4 kez yapılan değişikliği 3 olarak girdiği iddia edildi.

"Müsabakalarda takımlar 5 oyuncu değişikliğini (travmada ilave değişiklik hariç) 3 kez oyunun durduğu bir sırada yaparlar. Her iki takım aynı anda yaparsa her iki takım için de ayrı ayrı bir kez sayılır. Devre arası yapılan değişiklik bu 3 kez hakkından bağımsızdır.