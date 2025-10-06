40 yıllık Galatasaraylı

Sarı-kırmızılı takımın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, kendisi için ödenen bonservisin sonuna kadar hakkını veriyor. 14 yıllık Muslera macerasının ardından eldivenleri giyen 29 yaşındaki file bekçisi son 3 maçta da takımının en iyi isimleri arasında yer almayı başardı. Son olarak Beşiktaş derbisinde de başarılı bir performansa imzasını atan Uğurcan, Muslera'yı aratmayacağını gösterdi. G.Saray'ın birisi Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool mücadelesi diğer ikisi lig olmak üzere oynadığı son 3 maçta da şov yaptı.

17 ŞUTUN 16'SINI KURTARDI

Sırasıyla Alanyaspor, Liverpool ve Beşiktaş maçlarında G.Saray'ın kalesini koruyan Uğurcan kalesine gelen 17 şutun 16'sında başarılı olurken sadece Abraham'a engel olamadı. Bu üç mücadelede de en iyiler kürsüsünde yer alan Uğurcan, kalenin emin ellerde olduğunu gösterdi. Önündeki Abdülkerim ve Davinson ile de kısa süre içerisinde büyük bir uyum yakalayan milli eldiven, sanki 40 yıllık G.Saraylı gibi geldiği ilk günden itibaren uyum sorunu yaşamadı. Bonuslarla birlikte 30 milyon euro'ya alınan Uğurcan bunun altında hiç ezilmedi.