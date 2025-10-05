Spor yazarları Galatasaray-Beşiktaş maçını değerlendirdi

Galatasaraylı futbolcular, adeta dejavu yaşadı. İlk yarıda Beşiktaş, Galatasaray'ı Liverpool'a karşı oynadığı taktikle etkisiz hale getirdi. Beşiktaşlı oyuncular, kompakt futbol anlayışı içinde mükemmel alan savunması yaptılar, hücumu hızlı ataklarla planladılar ve çoğunluğunda da başarılı oldular. Abraham'ın attığı gol öncesi hata Barış'tan başladı, çünkü Orkun Kökçü'yü kovalamadı.
Galatasaraylı oyuncularda Liverpool maçının çok ciddi bir yorgunluğu vardı. Abdülkerim'in savunmadan hücuma attığı tüm uzun toplar hep auta gitti. Rafa Silva'yı Sanchez'in düşürmesi ve kırmızı kart görmesi hataydı. Oysa Sanchez, çelme takacağına Silva'nın vuruşuna izin vermeli ve takımını 10 kişi bırakmamalıydı. Silva'nın vuruşunu belki de Uğurcan engelleyebilirdi.
Okan hoca, bir ödül vermeyi düşünerek Liverpool'u yenen takımı sahaya sürdü. Ama oyuncularının hangisinin yorgun, hangisinin güçsüz olduğunu hesaplayamamış. Bunu bariz şekilde Barış'ta gözlemledik. Galatasaray'ın cengaveri Barış, Liverpool maçında çok çalışmıştı, o kadar çok yorulmuş ki, çok fazla top kaybı yaptı. Pas vermesi gereken yerlerde kaleye etkisiz ve cılız şutlar attı.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
İkinci yarıda taraftarının desteğini arkasına alan Galatasaraylı oyuncular, 10 kişi olmalarına rağmen dişlerini tırnaklarına takarak mücadele ettiler ve Beşiktaş kalesine baskına gittiler. Torreira'nın Ndidi'den çaldığı topu İlkay gole çevirerek hem skoru eşitledi hem de arkadaşlarına moral verdi. Gol sonrası Liverpool taktiğine geri dönen Galatasaray, ikinci gol için umutlarını kontrataklara bağladı. Derbiden Galatasaray'a kalan yenilmezlik oldu.
ZEKİ UZUNDURUKAN - KAYBETMEKTEN KORKTULAR!
Liverpool karşısında tarihi bir zafere imza atan Galatasaray'dan eser yoktu dünkü derbide! İster yorgunluk deyin, ister motivasyon eksikliği... İster 'Beşiktaş'ı nasıl olsa yeneriz' diye baktılar deyin... İsterseniz de 'ayakların yere basmama durumu vardı' deyin... Dün Rams Park'ta öyle kötü bir ilk yarı oynadı ki Galatasaray! Aman Allahım! Beşiktaş kalesine isabetli bir şutu bile yoktu Galatasaray'ın! İngiliz devi Liverpool'a gününü gösteren Galatasaray'dan bahsediyoruz hem de! Aynı 11... Aynı takım! Salıdan cumartesiye kadar bu kadar mı değişir Galatasaray!
Beşiktaş ise ilk yarıda son derece akıllı bir futbol oynadı. Tıpkı Galatasaray'ın Liverpool karşısında oynadığı gibi. Sergen Yalçın, bir anlamda Galatasaray'dan çok zekice kopya çekmiş diyebiliriz. Cerny öyle etkili paslar attı ki... Birinde Beşiktaş'ın Abraham ile golü geldi. Diğer Cerny pasında ise Rafa Silva gole giderken, Davinson Sanchez tarafından yere indirildi. 34'te Galatasaray 10 kişi kaldı. İki muazzam Cerny pası, maçı nereden nereye getirdi! İlk yarıda Beşiktaş'ta Orkun da çok etkiliydi. Galatasaray'da ise ilk 45'te sahada iyi oyuncu ara ki bulasın! Uğurcan Çakır hariç (iki süper kurtarışı vardı) ilk yarıda Galatasaray sahada çok etkisizdi.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Okan Buruk, devre arasında gerekli uyarıları yapmış olacak ki, ilk yarıda sahada dökülen Aslan, ikinci yarıya adeta kükreyerek başladı. İlk yarıda 11 kişi ile ön alan baskısı yapamayan Cimbom, ikinci 45'e 10 kişiyle muazzam bir ön alan baskısı ile başladı. Bu baskı ve karşı pres Galatasaray'a beraberlik golünü getirdi. 55'te Torreira, Ndidi'den topu kapıp, İlkay'a servis yaptı. İlkay da topu ağlara gönderdi. Golle moral bulan Galatasaray, tribünlerin de coşması ile Beşiktaş üzerinde baskı kurdu. Okan Buruk, İcardi'yi çok geç oyuna aldı. Liverpool maçında dinlenen Sane de ikinci yarıya başlarken maça dahil olabilirdi.
Bu arada Beşiktaş savunması, Osimhen'i çok iyi durdurdu. Sonuç olarak maçın hakkı beraberlikti. Ama Beşiktaş, uzun süre 10 kişi oynayan Galatasaray'ı yenip, zirve ile puan farkını eritme fırsatını kaçırdı. Sergen Yalçın biraz daha cesur olup rakibin üzerine giderek kazanmak yerine skoru korumayı tercih etti. Bu durum da zaten yorgun olan Galatasaray'ın işine geldi. İlk yarıda Beşiktaş, ikinci yarıda da Galatasaray daha iyi oynadı. Liverpool yorgunu Galatasaray, uzun süre 10 kişi oynadığı derbiyi kaybetmedi ve liderliğini sürdürdü. Hakem Yasin Kol, zaman zaman gerilen maçı eyyam yapmadan cesurca yönetti. VAR odasındaki Ali Şansalan'a ise hiç iş düşmedi!
TURGAY DEMİR - SERGEN KORKTU
Galatasaray hala zafer sarhoşu, yürüyecek hali yok!.. İlk golü sen buluyorsun ve rakip daha 34. dakikada 10 kişi kalıyor... Bu şartlarda farka gideceğine geri yaslanıyorsun… Olmaz!.. Böyle korkarak olmaz bu işler..." Eğer Sergen Yalçın dün yorumcu olarak Candaş Tolga'yla yayına çıksaydı muhtemelen yukarıdakine benzer bir yorum yapardı… Yorumcu olarak ne söylediyse dün tam tersini yaptı, korktu!... Yıllar sonra anlatırken, "7'de 7 yapan Galatasaray'ı biz durdurduk" der herkes de haklı olduğunu düşünür ama acı gerçek şu ki, Beşiktaş bir puan almadı iki puan kaybetti…
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Solda El Bilal Toure önünde yayla gibi boş alan varken gidemiyor çünkü muhtemelen hocası gitme demiş. Sağda Cerny gerilere kadar gelip adam kovalamaktan öndeki işini yapamaz halde… Abraham gol dışında yok... Kenarda geçen hafta gol atmış Jota Silva var ama Sergen Yalçın kurtarıcı olarak yıllardır hiçbir varlık gösteremeyen Rashica'yı oyuna alıyor.
Emirhan, Osimhen'e adım attırmadı. Tartıştıkları pozisyonda Osimhen kırmızı görse kimse itiraz edemezdi. Beşiktaş'a yakıştıramadım bu beraberliği… Hele hele rakip eksikken zamana oynamak hiç hoş değildi... Beşiktaş çıkar takır takır topunu oynar, oynamayanı da hocası kenara alır. Normali böyledir ama Beşiktaş'ta olan bu değil maalesef… Uzun lafın kestirmesi, cesur bir teknik adamla Beşiktaş bu maçı çok rahat kazanırdı. Rafa-Cerny boşluk bulduklarında neler yaptılar gördük, çok daha fazlasını yaparlardı eğer Sergen Yalçın izin-insiyatif verseydi!..
SİNAN VARDAR - YAZIK OLDU!
Beşiktaş, Galatasaray derbisine öyle bir başladı ki, Rams Park adeta buz kesti! Galatasaray'ın ilk dakikalardan itibaren oyunu domine edeceğini düşünenlerin hepsi yanıldı. Sergen Yalçın ve öğrencileri belli ki rakibi en ince ayrıntısına kadar çalışmış. Beşiktaş, ilk yarıda adeta ders gibi bir futbol oynadı. Eğer kalede Uğurcan o iki inanılmaz kurtarışı yapmasa, eğer Davinson Sanchez kırmızı kartla Rafa Silva'yı durdurmasa, devreye Beşiktaş belki de 4 farkla girebilirdi. İkinci yarıya gelince... Beşiktaş'tan beklenmedik bir geri çekilme geldi! 10 kişilik rakibini sahasına davet eden siyah-beyazlılar, kendi ceza sahasında yapılan anlamsız paslaşmaların bedelini ağır ödedi. Bu golde Mert Günok'un büyük hatası var.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Savunmaya gelen her topu sektirmede üstün başarı sağlayan (!) Djalo ise tam bir ayaklı bomba! Hediye edilen gol maçın kaderini de belirledi. Sergen hoca, 67. dakikada Cengiz Ünder'i oyuna alarak Beşiktaş'a yeniden ivme kazandırdı. Ancak Okan Buruk'un, sahanın en iyisi İlkay'ı -eğer sakatlık yoksaoyundan alması anlaşılır gibi değildi. Beşiktaş'ın son bölümdeki baskısı da kısa sürdü ve iki takım da beraberliğe razı oldu. Beşiktaş, fırsat ayağına kadar gelmişken galibiyeti elinin tersiyle itti.
Deplasmanda alınan 1 puan kötü değil ama böylesine hazır yakalanmış bir Galatasaray karşısında galibiyet kaçtıysa, buna sadece bir kelimeyle yanıt veririm: Yazık oldu! Son olarak bir parantez de hakem Yasin Kol'a açmak lazım. Başarılı bir yönetim gösterdi. Demek ki TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ona olan güveni boşuna değilmiş.
MUSTAFA ÇULCU - KARDEŞLER'DEN FARKI YOKTU
Beşiktaş gole kadar Galatasaray'ın savunmadan çıkmasına 2. bölgeye kadar gelmesine izin verdi, hiç pres yapmadı. Ancak boş alanda bırakmadı. Cerny geriye gelerek savunmayı beşliyor. Savunmadaki bilinen zafiyeti böyle kapatıyorlar. Galatasaray'ın tempoyu artırıp baskı kurmasına izin vermediler. Galatasaray'da 15 dakikadan sonra Liverpool maçı yorgunluğu çok belirgin ortaya çıktı. Herkes adam kovalamayı birbirine bırakıyor.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Yenilen golde Barış'ın Orkun'u kovalamayı erken bırakması ve Singo'nun yumuşak arka adale sakatlığı sebebiyle oyundan çıkması Beşiktaş bu yorgunluk üzerine planladığı oyunda stoperler ile kaleci Uğurcan'ın arasını uzun açmalarına fırsat verdi ve o bölgeye atılan ara toplardan sonuç aldı. Bir gol, bir kırmızı kart. İkinci yarı seyirci olağanüstü devreye girdi itici güç oldu. On kişi kalan ve yorgun Galatasaray'ı diriltti, beraberlik geldi. Lemina ve İlkay ekstra sorumluluk aldı. Sergen hocanın rakip 10 kişi kalınca nasıl oynamalıyız planında eksiklikler var. 11'e 11'ken daha etkili oyun vardı.
Yasin Kol, Beşiktaş'ın golü öncesi Orkun-Torreira mücadelesi faul yok gol temiz. 29'da kaleci Mert'i zaman konusunda sözlü ikazı yerinde. 32'de Jakobs'a yaptığı faulde Orkun'a sarı çıkmalıydı. 34'te bariz gol şansı ile ilerleyen Rafa Silva'yı arkadan faul ile durduran Sanchez'e gösterdiği kırmızı kart doğru. 39'da Osimhen'in önce alttan Jurasek'e bir hareketi var. Sonra Emirhan ile karşılıklı itiş kakış, kafa kafaya çatışması oldu.
'Bu bir derbi, futbol savaşı' dedi. Hakem kırmızı düşünmedi. Alt sınırdan her iki oyuncuya sarı kart gösterdi. 69'da Toure'ye ofsayt bayrağı kalktı, top kaleciye gitti. Hemen oyuna soktu Galatasaray önemli atağa kalktı hakem önce avantaja bıraktı 'gördüm oyna' dedi, avantaja bıraktı. Sonra önemli atağı kesip ofsayta dönmesi fiziksel yorgunluk, zihinsel karmaşıklıktı. Arda Kardeşler'in yaptığı hatadan bir farkı yoktu. Karara tepki veren Sallai topu havaya dikti. Yasin Kol sarı çıkaramayarak ezildi. Başarılı kararlarını da zedeledi.