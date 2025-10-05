Ömer Üründül’den derbi yorumu: Galatasaray’ın aldığı bu puan altın değerinde!

Süper Lig'in 8. haftasında RAMS Park'ta oynanan dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Usta yazar Ömer Üründül, mücadeleyi detaylı şekilde değerlendirirken Galatasaray'ın 10 kişiyle aldığı beraberliği "altın gibi bir puan" olarak nitelendirdi. İşte detaylar… (BJK, GS spor haberleri)
Süper Lig'in 8. haftasında futbolseverler, haftanın en önemli karşılaşmasında Galatasaray ile Beşiktaş'ın nefes kesen mücadelesine tanık oldu. RAMS Park'ta oynanan derbi 1-1'lik eşitlikle sonuçlanırken iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Sabah yazarı Ömer Üründül, karşılaşmayı köşesinde detaylı şekilde analiz etti.
"GALATASARAY YORGUN AMA KARAKTERLİYDİ"
Üründül, Galatasaray'ın yoğun maç trafiğine rağmen maça alışılmış iç saha temposuyla başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray yorgunluğuna rağmen yine önde baskıyla ve sürekli hücum varyasyonlarıyla başladı. Beşiktaş ise alanı iyi daralttı, birebir markajlarda başarılı oldu ve oyunu geride kabul etti. Ancak kontrataklarda da üç kez etkili oldular. Kritik bir anda skor avantajı yakaladılar."
"KIRMIZI KART HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ"
Tecrübeli yorumcu, maçın kırılma anı olarak Galatasaraylı Sanchez'in kırmızı kartını gösterdi: "Rafa Silva'yı düşürünce Sanchez oyundan atıldı ve saha içi dengesi tamamen Beşiktaş lehine döndü. Ancak ikinci yarının başında Beşiktaş çok kötü bir 10 dakika geçirdi. Geriye yaslandılar, pas yapamadılar ve sonunda bir de gol hediye ettiler."
Üründül, Galatasaray'ın beraberlik golünde büyük pay sahibi olan Lucas Torreira'yı da özel olarak övdü: "Torreira'nın performansı ayrı bir sayfa açacak kadar özel. Sakatlanıyor, adalesi çekiyor ama oyuna devam ediyor. Yorgunluğa rağmen yine her yere bastı ve presle kaptığı topla beraberlik golünü hazırladı."
"BEŞİKTAŞ SET OYUNUNDA ZORLANIYOR"
Beşiktaş'ın 10 kişi kalan rakibi karşısında bekleneni veremediğini söyleyen Üründül, şu değerlendirmede bulundu: "Galatasaray son yarım saatte topu Beşiktaş'a bıraktı. Ancak Beşiktaş'ın set oyunu zayıf olduğu için üretkenlik sağlayamadılar. Rafa Silva'nın kaçırdığı net pozisyon dışında ciddi bir tehlike yaratamadılar."
"BU PUAN ALTIN DEĞERİNDE"
Son olarak Galatasaray'ın direncine dikkat çeken Üründül, şu ifadelerle yazısını tamamladı: "Galatasaray'ın, Liverpool maçı yorgunluğunun üstüne yenik durumdayken 10 kişi kalmasına rağmen aldığı bu puan altındır. Üstelik rakibiyle puan farkını da 6'ya çıkarıyor. Lemina stoperde çok iyi oynadı. Cerny iyi futbolcu ama fizik olarak yetersiz. Toure etkisiz kaldı. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta zamana ihtiyacı var."