Maestro İlkay

Sarı kırmızılı takımın orta alandaki boşluğunu dolduran ve kısa sürede sahada herkesin saygısını kazanan İlkay Gündoğan, ilk derbisinde golle tanıştı. Hafta içerisinde Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Liverpool mücadelesinde harika bir performans sergileyen İlkay, derbide de bundan geri kalmadı. Orta alanda top tutan, takımını hücuma taşıyan ve bununla da yetinmeyip bir gol atan İlkay, gecenin en başarılı isimlerinden birisi oldu.

SAHADA TAKIMI YÖNETTİ

Dakikalar 55'i gösterdiğinden Lucas Torreira'nın hücumda yaptığı pres sonucunda kazandığı topu rakip ceza alanı içerisinde alan İlkay, kaleci Mert'i terse yatırdı ve fileleri buldu. Çocukluk aşkı G.Saray'daki ilk golünü atan İlkay, 10 kişi kalan takımına hayat verdi ve puanı getirdi. 7 maçlık galibiyet serisi son bulsa da 56 dakika eksik kalan takımının orta sahasını akıllı bir şekilde dolduran İlkay, 77. dakikada ise yerini Sara'ya bırakarak alkışlarla kenara geldi.