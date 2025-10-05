Gelenek sürdü

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray'ın Rams Park'ta Beşiktaş'a mağlup olmama geleneği dün de devam etti. Aslan, Kartal ile yaptığı son 9 müsabakada yenilmedi. Sarı kırmızılı takım, taraftarı önündeki oynadığı son 9 derbide 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Cimbom, son 5 iç saha maçında Beşiktaş'ı mağlup etmeyi etmişti. Ancak dün berabere kaldı. "Cimbom" rakibiyle sahasında yaptığı son 9 maçta 16 gol atıp, 6 gol yedi.

GENELDE DE ÜSTÜN

Cimbom, 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta rakibine kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor. Seyrantepe'de Beşiktaş'ı 16 kez ağırlayan sarı-kırmızılılar, 11 galibiyet, üç beraberlik ve iki yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu periyotta attığı 26 gole karşılık, kalesindeki 12 gole engel olamadı. Aslan dün geri düştüğü maçta puan aldı.

20 MAÇLIK SERİ BİTTİ

Aslan'ın Süper Lig'deki dikkat çeken serisi Beşiktaş derbisinde son buldu. 20 maçtır ilk golü atan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırladığı mücadelede bu kez öne geçemedi. Karşılaşmanın 12. dakikasında Beşiktaş Tammy Abraham ile golü buldu ve Galatasaray'ın 20 maçlık "ilk golü atma" serisi sona erdi.

BURUK AYNI KADRO İLE ÇIKTI

Galatasaray teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisine son oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Liverpool karşılaşmasının 11'i ile başladı. Sarıkırmızılılarda Kaan Ayhan ile Yusuf Demir ise 21 kişilik kadroda yer almadı.

4 İSİMDEN DERBİ MAÇ SİFTAHI

Cimbom'un bu sezon transfer ettiği Uğurcan, Singo ve İlkay ilk derbisinde Beşiktaş karşısında 11'de başladı. Diğer yeni transferlerden Sane ise yedek bekledi. Geçtiğimiz sezon derbide oynamayan Jakobs de ilk kez siftah yaptı.