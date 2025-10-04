Mauro Icardi rekor peşinde

Aslan'da Beşiktaş derbisi öncesi gözler Mauro Icardi'ye çevrildi. 2022-2023 sezonundan beri Galatasaray'da oynayan Arjantinli forvet, derbilerde siyah-beyazlılara karşı 5 lig maçında 5 kez ağları havalandırdı. İcardi, bu akşamki Beşiktaş derbisinde gol atması halinde önemli bir başarıya daha imza atacak.
Aslan'da Beşiktaş derbisi öncesi gözler Mauro Icardi'ye çevrildi. 2022-2023 sezonundan beri Galatasaray'da oynayan Arjantinli forvet, derbilerde siyah-beyazlılara karşı 5 lig maçında 5 kez ağları havalandırdı. İcardi, bu akşamki Beşiktaş derbisinde gol atması halinde önemli bir başarıya daha imza atacak. Kulüp tarihinde yabancı futbolcular arasında Milan Baros, Beşiktaş'a karşı 6 gol kaydederek ilk sırada yer alıyor. İcardi, bir gol daha atarsa Çekyalı forvetin rekorunu yakalayacak.