Hazırlıklar tamam

Trendyol Süper Lig'de bu akşam derbi müsabakasında Beşiktaş'ı konuk edecek sarı-kırmızılı takımda hazırlıklar tamamlandı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
