Galatasaray'da Okan Buruk'tan Mauro Icardi açıklaması! "Isınmaya çıkmama nedeni..."

Galatasaray'da Okan Buruk'tan Mauro Icardi açıklaması! "Isınmaya çıkmama nedeni..."

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında derbide Beşiktaş ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk'un takımın yıldız isimlerinden Mauro Icardi ile ilgili sözleri de dikkat çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 00:23 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 00:23
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Mauro Icardi açıklaması! "Isınmaya çıkmama nedeni..."

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında derbide Beşiktaş ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk'un takımın yıldız isimlerinden Mauro Icardi ile ilgili sözleri de dikkat çekti.

İŞTE BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

Mauro Icardi'nin içeride fizyoterapistler eşliğinde içeride hazırlık süreci var. Isınmaya çıkmama nedeni bu. Çok takılacak bir şey değil bu.

Bu oyuncuların insan olduğunu unutmayalım. Icardi olduğunda çok gündem oluyor. Isınmaya çıkmadı, sevinmedi... Takım kaptanı, her zaman takımın yanında. Oynasa da oynamasa da arkadaşlarına sevgisini saygısını gösteriyor.

Sergen Yalçın: 2 puan kaybettik!
Buruk: Maçta bariz hakem hataları vardı
