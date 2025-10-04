Galatasaray'da Okan Buruk'tan Mauro Icardi açıklaması! "Isınmaya çıkmama nedeni..."

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında derbide Beşiktaş ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk'un takımın yıldız isimlerinden Mauro Icardi ile ilgili sözleri de dikkat çekti.

İŞTE BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

Mauro Icardi'nin içeride fizyoterapistler eşliğinde içeride hazırlık süreci var. Isınmaya çıkmama nedeni bu. Çok takılacak bir şey değil bu.

Bu oyuncuların insan olduğunu unutmayalım. Icardi olduğunda çok gündem oluyor. Isınmaya çıkmadı, sevinmedi... Takım kaptanı, her zaman takımın yanında. Oynasa da oynamasa da arkadaşlarına sevgisini saygısını gösteriyor.