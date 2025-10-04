CANLI SKOR ANA SAYFA
GALATASARAY HABERİ - Zaniolo'dan itiraf dolu sözler: Kendimi fazla abarttım!

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo’dan itiraf dolu sözler: Kendimi fazla abarttım!

Galatasaray'dan kiralık olarak Udinese forması giyen Nicolo Zaniolo, İtalyan basınına samimi açıklamalarda bulundu. İtalyan yıldız geçmişte yaptığı hatalardan ders çıkardığını belirterek, "Artık bugünü yaşıyorum, geri dönüş yok" dedi. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 16:09
GALATASARAY HABERİ - Zaniolo’dan itiraf dolu sözler: Kendimi fazla abarttım!

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak Udinese'e gönderdiği İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, ülkesinin saygın gazetelerinden La Repubblica'ya dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo’dan itiraf dolu sözler: Kendimi fazla abarttım!

"GERİ DÖNÜŞ YOK"

Zaniolo, geçmişte çok hata yaptığını kabul ederek şu ifadeleri kullandı: "Kendimi iyi hissediyorum. Geçmişte çok hata yaptığımı biliyorum ama artık geri dönüş yok. Bugünü düşünüyorum. Udine ve Udinese'de kendimi harika hissediyorum. Hayatta büyümek için atmanız gereken adımlar olduğunu biliyorum."

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo’dan itiraf dolu sözler: Kendimi fazla abarttım!

"ARTIK DAHA OLGUNUM"

Kariyerinin ilk yıllarındaki davranışlarına değinen İtalyan oyuncu, "3-4 yıl önce davranışlarım ve konuşmalarım beni daha yüzeysel gösteriyordu. Tecrübem yoktu. Bugün daha olgun hissediyorum" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo’dan itiraf dolu sözler: Kendimi fazla abarttım!

"HERKESİN PİŞMANLIKLARI VARDIR"

Futboldan yeniden keyif almaya başladığını söyleyen Zaniolo, "Futboldan ne istiyorum? Beni mutlu etmesini. Uzun zamandır futboldan zevk almıyordum. Şimdi mutluyum. Herkesin pişmanlıkları vardır, elbette benim de var" dedi.

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo’dan itiraf dolu sözler: Kendimi fazla abarttım!

"KENDİMİ FAZLA ABARTTIM"

İtalyan yıldız, kariyerinde yaptığı hataları medya baskısına bağlayarak şu ifadeleri kullandı: "Yaptığım hataların bir kısmı, başından beri maruz kaldığım aşırı medya ilgisi ve baskıdan kaynaklanıyor. 18 yaşında Roma gibi bir şehirde herkesin dilinde olmak kolay değil. Kimseye kendini kaptırmamasını tavsiye ederim. Kendimi fazla abartarak hata yaptım. Şimdi bunların farkındayım, geri dönsem bunları tekrar yapmazdım."

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo’dan itiraf dolu sözler: Kendimi fazla abarttım!

Roma'dan ayrılışının kendisini derinden etkilediğini vurgulayan Zaniolo, "Belki dışarıdan fark edilmedi ama Roma'dan ayrılmak benim için çok acı vericiydi. Roma, sevdiğim bir kulüp ve öyle olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo’dan itiraf dolu sözler: Kendimi fazla abarttım!

"HEDEFİM MİLLİ TAKIM"

Ailesinin zor zamanlarda en büyük destekçisi olduğunu belirten 26 yaşındaki futbolcu, "Her şey çok karmaşık olduğunda sizi seven insanların bir elin parmaklarını geçmediğini anlarsınız" dedi.

GALATASARAY HABERİ - Zaniolo’dan itiraf dolu sözler: Kendimi fazla abarttım!

Zaniolo son olarak milli takım hedefini yineledi: "Milli takımda oynamak her zaman bir hedefim oldu. İtalya'yı temsil etmek çocukluk hayalimdi. O formayı giydiğinizde Inter, Milan, Juventus, Roma ve Lazio taraftarlarını bir araya getiriyorsunuz. Herkes aynı inançla birleşiyor."

