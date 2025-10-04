GALATASARAY HABERİ - Zaniolo’dan itiraf dolu sözler: Kendimi fazla abarttım!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

"HERKESİN PİŞMANLIKLARI VARDIR" Futboldan yeniden keyif almaya başladığını söyleyen Zaniolo, "Futboldan ne istiyorum? Beni mutlu etmesini. Uzun zamandır futboldan zevk almıyordum. Şimdi mutluyum. Herkesin pişmanlıkları vardır, elbette benim de var" dedi.

"KENDİMİ FAZLA ABARTTIM" İtalyan yıldız, kariyerinde yaptığı hataları medya baskısına bağlayarak şu ifadeleri kullandı: "Yaptığım hataların bir kısmı, başından beri maruz kaldığım aşırı medya ilgisi ve baskıdan kaynaklanıyor. 18 yaşında Roma gibi bir şehirde herkesin dilinde olmak kolay değil. Kimseye kendini kaptırmamasını tavsiye ederim. Kendimi fazla abartarak hata yaptım. Şimdi bunların farkındayım, geri dönsem bunları tekrar yapmazdım."