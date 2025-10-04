CANLI SKOR ANA SAYFA
GALATASARAY HABERİ | Icardi'nin dikkat çeken Beşiktaş karnesi! Bir gol daha atarsa...

GALATASARAY HABERİ | Icardi'nin dikkat çeken Beşiktaş karnesi! Bir gol daha atarsa...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 09:38
GALATASARAY HABERİ | Icardi'nin dikkat çeken Beşiktaş karnesi! Bir gol daha atarsa...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftası Galatasaray-Beşiktaş derbisine sahne olacak. Mücadelenin ev sahibi sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını tamamladı.

GALATASARAY HABERİ | Icardi'nin dikkat çeken Beşiktaş karnesi! Bir gol daha atarsa...

Öte yandan Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi gözler Mauro Icardi'ye çevrildi. 2022-2023 sezonundan beri Galatasaray'da oynayan Arjantinli forvet, derbilerde siyah-beyazlılara karşı 5 lig maçında 5 kez ağları havalandırdı.

GALATASARAY HABERİ | Icardi'nin dikkat çeken Beşiktaş karnesi! Bir gol daha atarsa...

BAROS'UN REKORUNU YAKALAYABİLİR

Icardi, bu akşamki Beşiktaş derbisinde gol atması halinde önemli bir başarıya daha imza atacak. Kulüp tarihinde yabancı futbolcular arasında Milan Baros, Beşiktaş'a karşı 6 gol kaydederek ilk sırada yer alıyor. Icardi, bir gol daha atarsa Çekyalı forvetin rekorunu yakalayacak.

