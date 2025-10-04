CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Okan Buruk: Puan farkı için...

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Okan Buruk: Puan farkı için...

Süper Lig'de 8. haftada oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 19:29 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 19:33
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Okan Buruk: Puan farkı için...

Süper Lig'de 8. haftada oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Çok farklı maçlar ama benzer oyunlar, oyun yapısı mı; rakibimizin 4'lü savunması, Liverpool'a benzeyen şekilde orta sahada 2 hareketli oyuncu, önde 3 tane oyuncusu var. Rafa Silva'nın sağda, solda hareketliliğini, geçişlerde hareketlerini en iyi şekilde analiz ettik, oyuncularımıza aktardık. Bildiğimiz bir oyuncu. Rakibimiz de bu sene daha farklı bir kadroya sahadalar, çok fazla değişiklikler var. Lig maçlarından ne oynadıklarını biliyoruz. Kocaelispor maçı başında daha diriydiler. Bugün deplasman maçı. Rakibimiz bizi nasıl karşılayacak, bilmiyoruz. Topun daha çok bizde olduğu bir maç bekliyorum. Konsantrasyon, istek, morallerin yüksek olması önemli. 4 gün süre geçti. Dinlenme anlamında oyuncularımızın kendilerini yenileyebileceği bir süre. Devam edecek önemli oyuncularımız var. Rakibimiz iyi bir takım, iyi bir hocaları var. Bizimle olan farkı kapatmak için kazanmak isteyecekler. Bizim için farkı açmak, derbiyi kazanmak, milli araya güçlü girmek için bir fırsat olacak.

G.Saray-Beşiktaş | CANLI
Aynadaki Yabancı - REKLAM
DİĞER
Şampiyonlar Ligi için tarihi öneri yapıldı! Kabul edilirse her şey sil baştan...
CANLI ANLATIM | Sumud Filosu'nda yer alan kahramanlarımız ülkeye döndü! 137 aktivist İstanbul'da
Zaniolo’dan itiraf: Kendimi fazla abarttım!
F.Bahçe Samsunspor maçı kafilesini açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sergen Yalçın: Rakibe göre... Sergen Yalçın: Rakibe göre... 19:33
G.Saray-Beşiktaş | CANLI G.Saray-Beşiktaş | CANLI 19:28
Okan Buruk: Puan farkı... Okan Buruk: Puan farkı... 19:28
F.Bahçe kafilesi Samsun'da! F.Bahçe kafilesi Samsun'da! 19:24
Muhammed Furkan dünya şampiyonu! Muhammed Furkan dünya şampiyonu! 19:21
ManU hata yapmadı! ManU hata yapmadı! 19:21
Daha Eski
Arsenal West Ham'ı devirdi Arsenal West Ham'ı devirdi 19:17
Erzurum'da kazanan çıkmadı! Erzurum'da kazanan çıkmadı! 19:13
Beşiktaş GAİN Mersin'de kazandı! Beşiktaş GAİN Mersin'de kazandı! 17:57
Beşiktaş taraftarı RAMS Park'ta Beşiktaş taraftarı RAMS Park'ta 17:47
Dev derbide 11'ler belli oldu! Dev derbide 11'ler belli oldu! 17:45
Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan'dan altın madalya! Yusuf Dikeç ve Mustafa İnan'dan altın madalya! 17:24