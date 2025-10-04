Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 'Yeni Nesil Aile' dizisinin lansmanında açıklamalar yaptı. Şampiyonlar Ligi'ndeki 1-0'lık Liverpool zaferini değerlendiren Başkan Dursun Özbek, "Çok iyi hazırlanmıştık ve çok sevindik. Şampiyonlar Ligi, Galatasaray'ın alışık olduğu bir organizasyon. İlk maçımız pek iyi geçmedi ama ikinci maçta taraftarlarımızı memnun ettiğimizi düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde yukarı doğru gitmek ve hem Türk futbolseverleri hem de Galatasaray taraftarlarını mutlu etmek istiyoruz" diye konuştu.