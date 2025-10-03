CANLI SKOR ANA SAYFA
Oliver Kahn'dan flaş Leroy Sane sözleri! "Galatasaray'da yedek kalırsa..."

Oliver Kahn'dan flaş Leroy Sane sözleri! "Galatasaray'da yedek kalırsa..."

Alman futbolunun ve Bayern Münih'in efsane kalecisi Oliver Kahn, Leroy Sane'nin Galatasaray'da yedek kalması durumunda yıldız ismi bekleyen tehlikeyi açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 11:14
Sky Sport DE'ye konuşan Alman futbolunun efsane ismi Oliver Kahn, Galatasaray'ın yıldız ismi Leroy Sane hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

"G.SARAY'A UYUM SAĞLAMASI GEREKİYOR"

"Onun niteliklerini ve yeteneklerini gördüğünüzde, bu çocuk gerçekten üst düzey bir futbolcu olmak için gereken her şeye sahip. Eğer bunu istemiyorsa, bu onun kararıdır. O zaman kariyeri farklı bir yöne gider ve şimdi Galatasaray'a uyum sağlaması gerekiyor."

"G.SARAY'DA YEDEK KALIRSA..."

Alman Milli Takımı'ndan davet almayan yıldız oyuncu hakkında konuşan Kahn, "Galatasaray'a gitmiş olsam ve Dünya Kupası yaklaşıyorsa, orada ne olduğumu gösteririm! Ama Sane öyle biri değil. Galatasaray'da yedek kalırsa, Dünya Kupası'nda yer almayacaktır." diye konuştu.

Galatasaray formasıyla 8 maçta görev alan Leroy Sane 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Alman yıldız son oynanan Liverpool maçında yedek başlamış ve oyuna dahil olmamıştı.

