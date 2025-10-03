Oliver Kahn'dan flaş Leroy Sane sözleri! "Galatasaray'da yedek kalırsa..."

Sky Sport DE'ye konuşan Alman futbolunun efsane ismi Oliver Kahn, Galatasaray'ın yıldız ismi Leroy Sane hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
"G.SARAY'A UYUM SAĞLAMASI GEREKİYOR"
"Onun niteliklerini ve yeteneklerini gördüğünüzde, bu çocuk gerçekten üst düzey bir futbolcu olmak için gereken her şeye sahip. Eğer bunu istemiyorsa, bu onun kararıdır. O zaman kariyeri farklı bir yöne gider ve şimdi Galatasaray'a uyum sağlaması gerekiyor."
"G.SARAY'DA YEDEK KALIRSA..."
Alman Milli Takımı'ndan davet almayan yıldız oyuncu hakkında konuşan Kahn, "Galatasaray'a gitmiş olsam ve Dünya Kupası yaklaşıyorsa, orada ne olduğumu gösteririm! Ama Sane öyle biri değil. Galatasaray'da yedek kalırsa, Dünya Kupası'nda yer almayacaktır." diye konuştu.
